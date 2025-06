Was in Berlin am 10. Juli beschlossen werden soll, ist schlimmer als das, was Anfang der neunziger Jahre an Algiers Schulen passierte. Dort wurde das Tragen des Kopftuchs den Lehrerinnen und Schülerinnen mit fundamentalistischer Gewalt aufgezwungen. In Berlin aber soll dem Wunsch aller Islam-Fundamentalisten von Kabul bis Casablanca nach Frauenverhüllung nun durch das Kippen des Neutralitätsgesetzes aus eigener Überzeugung, der des Berliner Senats und des Bundesverfassungsgerichts, freiwillig nachgekommen werden. Nur wenn „objektiv“ nachweisbar sei, dass eine kopftuchtragende Lehrerin den Schulfrieden störe, könne darauf verzichtet werden. Als ob der Schulfrieden nicht längst an vielen deutschen Schulen gestört wäre durch die Werte, die die Kopftuchbefürworter verteidigen!

„Wir dulden nicht, dass unsere Mädchen Vagabundinnen werden wie bei euch im Westen!“, sagte mir damals auf dem Schulhof des Lycée Abdelkader, des größten Gymnasiums von Algier, ein Vierzehnjähriger in die Kamera, dem gerade der erste Bartflaum wuchs. „Deshalb bin ich für die (fundamentalistische) ‚Islamische Heilsfront‘!“ Ein Fünfzehnjähriger mit dünnem Filoubärtchen: „Der Hidschab ist gut für die Frau. Die Frau muss den Hidschab tragen, weil Gott es gesagt hat. Also ist es Pflicht. Den Hidschab muss man ab zwölf Jahren anziehen!“ Nie hätte ich gedacht, dass muslimische Mädchen, die kein Kopftuch tragen, einmal in Deutschland genau so von fundamentalistisch orientierten Schülern gemobbt würden wie in Algier. Selbst die Religionslehrerin des Lycée Abdelkader trug damals kein (den ganzen Körper der Frau über Nacken, Schultern bis zu den Knöcheln abdeckendes) „Kopftuch“ und sogar Stöckelschuhe. Nun werden an deutschen Schulen sogar schwule Lehrer von muslimischen Schülern gemobbt, die da und dort bereits verkünden: „Hier hat der Islam das Sagen!“