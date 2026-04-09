- „Mit 21 war mein Leben fast zu Ende. Alles, was danach kam, ist ein Geschenk“
Seyran Ateş ist Anwältin, Frauenrechtlerin und Gründerin der liberalen Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Berlin. Im Interview erzählt sie von einem Attentat, das ihr Leben veränderte, von einer Nahtoderfahrung, ihrem Glauben und ihrem Einsatz für Frauenrechte, Vielfalt und Reformen im Islam.
„Das Interview“ ist die neue Bühne für Gespräche, die über das Tagesgeschehen hinaus Bestand haben. Nachdenklich, klug und intim widmet sich das Format den großen Fragen unserer Zeit – vom gesellschaftlichen Zeitgeist bis zu den ganz persönlichen Lebenswegen der Gesprächspartner. Zu Gast sind bekannte Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Medienwelt, die Einblicke gewähren, die oft verborgen bleiben. Jeden Donnerstag erscheint „Das Interview“ auf Cicero Online.
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