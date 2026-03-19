- „Zu viele nutzen Begriffe wie ‚islamophob‘, um Kritik zu verhindern“
Hasnain Kazim ist Autor und Journalist, wuchs als Sohn indisch-pakistanischer Einwanderer im niedersächsischen Hollern-Twielenfleth auf und beschäftigt sich intensiv mit dem Islam. Im Gespräch erklärt er, warum er sich nicht als Islamkritiker versteht und dennoch klare Kritik fordert.
„Das Interview“ ist die neue Bühne für Gespräche, die über das Tagesgeschehen hinaus Bestand haben. Nachdenklich, klug und intim widmet sich das Format den großen Fragen unserer Zeit – vom gesellschaftlichen Zeitgeist bis zu den ganz persönlichen Lebenswegen der Gesprächspartner. Zu Gast sind bekannte Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Medienwelt, die Einblicke gewähren, die oft verborgen bleiben. Jeden Donnerstag erscheint „Das Interview“ auf Cicero Online.
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