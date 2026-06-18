- „Ich würde für Deutschland mein Leben riskieren“
15 Jahre diente David Matei bei der Bundeswehr – heute erklärt er Sicherheitspolitik auf Social Media. Im Interview geht es um Krieg, Moral, Wehrpflicht und die Frage, wie viel uns unsere Freiheit eigentlich wert ist.
„Das Interview“ ist die neue Bühne für Gespräche, die über das Tagesgeschehen hinaus Bestand haben. Nachdenklich, klug und intim widmet sich das Format den großen Fragen unserer Zeit – vom gesellschaftlichen Zeitgeist bis zu den ganz persönlichen Lebenswegen der Gesprächspartner. Zu Gast sind bekannte Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Medienwelt, die Einblicke gewähren, die oft verborgen bleiben. Jeden Donnerstag erscheint „Das Interview“ auf Cicero Online.
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