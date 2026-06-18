picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt
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„Das Interview“ mit David Matei „Ich würde für Deutschland mein Leben riskieren“

15 Jahre diente David Matei bei der Bundeswehr – heute erklärt er Sicherheitspolitik auf Social Media. Im Interview geht es um Krieg, Moral, Wehrpflicht und die Frage, wie viel uns unsere Freiheit eigentlich wert ist.

INTERVIEW MIT DAVID MATEI am 18. Juni 2026

Autoreninfo

Christine Zinner studierte Sozialwissenschaften und Literaturwissenschaft und ist freie Journalistin.

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Das Interview“ ist die neue Bühne für Gespräche, die über das Tagesgeschehen hinaus Bestand haben. Nachdenklich, klug und intim widmet sich das Format den großen Fragen unserer Zeit – vom gesellschaftlichen Zeitgeist bis zu den ganz persönlichen Lebenswegen der Gesprächspartner. Zu Gast sind bekannte Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Medienwelt, die Einblicke gewähren, die oft verborgen bleiben. Jeden Donnerstag erscheint „Das Interview“ auf Cicero Online.

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Sunstreet | Do., 18. Juni 2026 - 17:46

solche Geschichten und „Helden“ benötigen wir um kriegstüchtig zu werden. Storytelling in bester Netflix-Manier. Der Cicero reiht sich immer öfter in die Reihe der deutschen Propagandamaschine zur Förderung des militärische-industriellen Komplexes und der angeblichen Verteidigung unserer Werte und unserer Freiheit. Es ist zum heulen und man wünscht sich, dass es doch irgendwann mal Hirn regnet.

Walter Bühler | Do., 18. Juni 2026 - 19:49

...wovon heute manche Leute leben können!

Solche gibt es sicher auch sehr zahlreich in Russland und in der Ukraine, und alle erzählen sie von ihrem jeweiligen tapferen Helden Anton.
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Liebe Frau Zinner, dass eine deutsche Kirchengemeinde schon 2022 Geld für Waffen (für Drohnen) in der Ukraine gesammelt hat - Donnerwetter, diese tolle christliche Aktion war mir bisher nicht bekannt.
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Echt toll, dass der schwer gezeichnete ukrainische Held Anton zufällig den richtigen "Schnipsel" von "Hart aber Fair" mit Herrn Matei gesehen hat! Und echt toll, dass die einschlägig bekannte Frau Radovan dann ganz zufällig den Herrn Matei mit einer Delegation in die Ukraine mitnehmen konnte!!
Da wundert es mich nicht mehr, dass Herr Matei heute echt begeistert ist, weil er wieder nach Ankara auf den Nato-Gipfel eingeladen worden ist.

War er auch jetzt in Evian dabei?
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Im Krieg geht als erstes das Verhältnis zur Wahrheit kaputt.

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