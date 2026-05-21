- „Es gibt keinen kulturellen Sonderfall Osten“
Alexander Prinz ist YouTuber, Bestseller-Autor und Unternehmer aus Ostdeutschland. Im Interview spricht „der dunkle Parabelritter“ über sein Buch „Oststolz“, prekäre Lebensverhältnisse in der Provinz – und den Vorwurf vom „Jammer-Ossi“.
„Das Interview“ ist die neue Bühne für Gespräche, die über das Tagesgeschehen hinaus Bestand haben. Nachdenklich, klug und intim widmet sich das Format den großen Fragen unserer Zeit – vom gesellschaftlichen Zeitgeist bis zu den ganz persönlichen Lebenswegen der Gesprächspartner. Zu Gast sind bekannte Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Medienwelt, die Einblicke gewähren, die oft verborgen bleiben. Jeden Donnerstag erscheint „Das Interview“ auf Cicero Online.
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