Alexander Prinz
Alexander Prinz / Fotorechte: Alexander Prinz

„Das Interview“ mit Alexander Prinz „Es gibt keinen kulturellen Sonderfall Osten“

Alexander Prinz ist YouTuber, Bestseller-Autor und Unternehmer aus Ostdeutschland. Im Interview spricht „der dunkle Parabelritter“ über sein Buch „Oststolz“, prekäre Lebensverhältnisse in der Provinz – und den Vorwurf vom „Jammer-Ossi“.

INTERVIEW MIT ALEXANDER PRINZ am 21. Mai 2026

Ben Krischke

Autoreninfo

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

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Das Interview“ ist die neue Bühne für Gespräche, die über das Tagesgeschehen hinaus Bestand haben. Nachdenklich, klug und intim widmet sich das Format den großen Fragen unserer Zeit – vom gesellschaftlichen Zeitgeist bis zu den ganz persönlichen Lebenswegen der Gesprächspartner. Zu Gast sind bekannte Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Medienwelt, die Einblicke gewähren, die oft verborgen bleiben. Jeden Donnerstag erscheint „Das Interview“ auf Cicero Online.

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