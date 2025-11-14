Bas Klingbeil Merz
Bärbel Bas, Lars Klingbeil und Friedrich Merz auf der Regierungsbank, 14.11.2024 / picture alliance / dts-Agentur

Das große Scheitern Es geht um viel mehr als Rente und Koalitionsfrieden

Auch diese Regierung scheint nicht fähig, die fundamentalen Fehlstellungen des Umverteilungsstaates zu korrigieren. Wenn das misslingt, wird nicht nur Merzens Koalition zerbrechen.

VON FERDINAND KNAUSS am 14. November 2025 8 min

Ferdinand Knauß

Die Rentenpolitik, so heißt es derzeit oft im Politik- und Medienbetrieb der Hauptstadt, habe das Potential, die schwarz-rote Bundesregierung zu zerstören. Der Betrieb blickt also an diesem Wochenende gebannt nach Rust. Dort veranstaltet die Junge Union (JU) ihren Deutschlandtag. Und der nicht mehr ganz so junge Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz kann den für ihn wahrscheinlich höchst unangenehmen Auftritt dort nicht vermeiden. 

Stefan | Fr., 14. November 2025 - 18:36

Mehr beherzte Investition zum Wohle der Bevölkerung als beispielsweise Radwege in Peru oder Entwicklungshilfe nach China oder Indien die damit den Mond erobern.
Mut und Zuversicht kommt mit den richtigen Koalitionspartnern und nicht mit einer Koalition mit den Roten.
Dann, aber nur dann, kann's was werden mit Deutschland.
Wie Phönix aus der Asche entsteht dann ein Land welches seinesgleichen sucht.
Wie zu Zeiten des Wirtschaftswunders, innovativ den Blick nach vorne gerichtet.

