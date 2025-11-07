Junge Männer warten vor einem Jobcenter
Junge Männer warten vor einem Jobcenter / picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer

Das gebrochene Versprechen Ein Sozialstaat, der Stillstand organisiert

Deutschland hat das Versprechen gebrochen, dass Fleiß nach oben führt. Statt Chancen zu eröffnen, erstickt ein aufgeblähter Sozialstaat gesellschaftlichen Aufstieg. Gleichheit und Gerechtigkeit werden konsequent verwechselt und ziehen das Land ins Mittelmaß.

VON ALEXANDER STEFFEN am 10. November 2025 7 min

Autoreninfo

Alexander Steffen war von 2020 bis 2025 Vorsitzender der Jungen Liberalen in Nordrhein-Westfalen.

So erreichen Sie Alexander Steffen:

Zur Artikelübersicht

Es war einst der Stolz der Bundesrepublik: das Aufstiegsversprechen. Wer sich anstrengte, wer lernte, wer Verantwortung übernahm, sollte es besser haben als die Generation vor ihm. Dieses Versprechen schuf den Glauben an Fairness, an Gerechtigkeit durch Leistung. Es war das Fundament des Wirtschaftswunders – und damit der gesellschaftlichen Stabilität und des Wohlstands von heute.

Doch dieses Fundament bröckelt. Immer mehr Menschen zweifeln daran, dass sich Anstrengung überhaupt noch lohnt. Sie erleben, dass die Steuerlast wächst, die Bürokratie wuchert, die Sozialtransfers immer üppiger werden und der Aufstieg ausbleibt. Die Botschaft lautet: Arbeiten zahlt sich nicht mehr aus, das Aufstiegsversprechen ist zur Aufstiegslüge geworden.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.