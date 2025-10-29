- Warum die Wokeness das letzte Kapitel des Liberalismus ist
Aus Angst vor dem Totalitären hat der Westen eine Ideologie geschaffen, die alles Verbindende zersetzt. Wokeness ist ihr Endstadium – und die Liberal-Konservativen sind zu schwach, um sie aufzuhalten.
Das ideologische Paradigma des 20. Jahrhunderts geht mit der Wokeness in seine logische Endphase. Warum das so ist, haben wir in unserem letzten Essay „Verteidigung der Zivilisation statt linker Hegemonie“ dargelegt. Im Folgenden fassen wir die zentralen Gedanken nochmal zusammen.
Das „lange 19. Jahrhundert“, das von 1789 bis 1914 reichte, war durchdrungen von Fortschrittsglauben, imperialer Expansion und dem rationalistischen Denken der Aufklärung. Es kulminierte im Hyper-Nationalismus, in den zwei Weltkriegen und in der Schoa. Der Gründungsimpuls des 20. Jahrhunderts war daher das kollektive „Nie wieder“. Doch dieses „Nie wieder“ hatte zwei Ausprägungen: ein jüdisches, das auf die Notwendigkeit eines starken Nationalstaats verwies und ein westliches, das sich in drei Projekten manifestierte: Der Dekonstruktion kultureller Normen und nationaler Grenzen sowie Identitäten, der Etablierung eines technokratischen Verwaltungsstaates und der Hegemonie einer liberalen internationalen Ordnung.
