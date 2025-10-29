Das „lange 19. Jahrhundert“, das von 1789 bis 1914 reichte, war durchdrungen von Fortschrittsglauben, imperialer Expansion und dem rationalistischen Denken der Aufklärung. Es kulminierte im Hyper-Nationalismus, in den zwei Weltkriegen und in der Schoa. Der Gründungsimpuls des 20. Jahrhunderts war daher das kollektive „Nie wieder“. Doch dieses „Nie wieder“ hatte zwei Ausprägungen: ein jüdisches, das auf die Notwendigkeit eines starken Nationalstaats verwies und ein westliches, das sich in drei Projekten manifestierte: Der Dekonstruktion kultureller Normen und nationaler Grenzen sowie Identitäten, der Etablierung eines technokratischen Verwaltungsstaates und der Hegemonie einer liberalen internationalen Ordnung.