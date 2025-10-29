Die Sonne reflektiert sich in der Kuppel auf dem Reichstagsgebäude
Die Sonne reflektiert sich in der Kuppel auf dem Reichstagsgebäude / picture alliance / photothek.de | Thomas Trutschel

Das Ende des 20. Jahrhunderts Warum die Wokeness das letzte Kapitel des Liberalismus ist

Aus Angst vor dem Totalitären hat der Westen eine Ideologie geschaffen, die alles Verbindende zersetzt. Wokeness ist ihr Endstadium – und die Liberal-Konservativen sind zu schwach, um sie aufzuhalten.

VON NOAM PETRI, DAN PETRI UND RON PETRI am 2. November 2025 10 min

Autoreninfo

Noam Petri ist in Tel Aviv geboren und studiert Medizin an der Charité in Berlin.

So erreichen Sie Noam Petri:

Zur Artikelübersicht

Autoreninfo

Dan Petri studiert Medizin an der Universität zu Köln.

So erreichen Sie Dan Petri:

Zur Artikelübersicht

Autoreninfo

Ron Petri studiert Medizin an der LMU München.

So erreichen Sie Ron Petri:

Zur Artikelübersicht

Das ideologische Paradigma des 20. Jahrhunderts geht mit der Wokeness in seine logische Endphase. Warum das so ist, haben wir in unserem letzten Essay „Verteidigung der Zivilisation statt linker Hegemonie“ dargelegt. Im Folgenden fassen wir die zentralen Gedanken nochmal zusammen.

Das „lange 19. Jahrhundert“, das von 1789 bis 1914 reichte, war durchdrungen von Fortschrittsglauben, imperialer Expansion und dem rationalistischen Denken der Aufklärung. Es kulminierte im Hyper-Nationalismus, in den zwei Weltkriegen und in der Schoa. Der Gründungsimpuls des 20. Jahrhunderts war daher das kollektive „Nie wieder“. Doch dieses „Nie wieder“ hatte zwei Ausprägungen: ein jüdisches, das auf die Notwendigkeit eines starken Nationalstaats verwies und ein westliches, das sich in drei Projekten manifestierte: Der Dekonstruktion kultureller Normen und nationaler Grenzen sowie Identitäten, der Etablierung eines technokratischen Verwaltungsstaates und der Hegemonie einer liberalen internationalen Ordnung.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.