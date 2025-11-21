Franziska Brantner / Elina Schumacher und Enad Altaweel
Gutbürgerlich ist ihr nicht fremd: Die Grünen-Chefin Franziska Brantner (l.). Im Szene-Outfit: Die Berliner Grünen Elina Schumacher und Enad Altaweel (r.) / Fotos: Nikita Teryoshin / Sebastian Berger

Das Ende der grünen Ära? Gefangen zwischen Öko-Realos und Reichinnek-Jüngern

Krise bei den Grünen. Zwischen öko-bürgerlichem Pragmatismus und neu-linken Träumereien droht es die einstige Regierungspartei zu zerreißen. Sie ringt um Richtung, Profil und Zukunft – und verliert dabei nicht nur an Halt in der Wählerschaft, sondern auch in den eigenen Reihen.

VON CLEMENS TRAUB UND VOLKER RESING am 27. November 2025 15 min

Clemens Traub

Clemens Traub ist Cicero-Redakteur.

Volker Resing

Volker Resing leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero.

Bürgerlicher könnte eine Kulisse für einen politischen Abend kaum sein. Auf dunklen Holztischen stehen Teller mit Wurstsalat und Schnitzel, der Kellner serviert im Fünfminutentakt wenig Bier und viel Apfelschorle. An den Wänden hängt ein vergilbtes Plakat von landwirtschaftlichen Maschinen – ein alter Traktor, ein Pflug, ein paar Getreideanhänger. Und über allem wacht ein schwarzer Hirsch – aus Plastik. Franziska Brantner hat zum Bürgerdialog in Böblingen eingeladen. „Platzhirsch“ heißt die Gaststätte. 

