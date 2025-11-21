- Gefangen zwischen Öko-Realos und Reichinnek-Jüngern
Krise bei den Grünen. Zwischen öko-bürgerlichem Pragmatismus und neu-linken Träumereien droht es die einstige Regierungspartei zu zerreißen. Sie ringt um Richtung, Profil und Zukunft – und verliert dabei nicht nur an Halt in der Wählerschaft, sondern auch in den eigenen Reihen.
Bürgerlicher könnte eine Kulisse für einen politischen Abend kaum sein. Auf dunklen Holztischen stehen Teller mit Wurstsalat und Schnitzel, der Kellner serviert im Fünfminutentakt wenig Bier und viel Apfelschorle. An den Wänden hängt ein vergilbtes Plakat von landwirtschaftlichen Maschinen – ein alter Traktor, ein Pflug, ein paar Getreideanhänger. Und über allem wacht ein schwarzer Hirsch – aus Plastik. Franziska Brantner hat zum Bürgerdialog in Böblingen eingeladen. „Platzhirsch“ heißt die Gaststätte.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.