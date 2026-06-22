Das deutsche Parteiensystem - Riss im System

Das deutsche Parteiensystem alter Prägung führt immer häufiger zu Stillstand und Frustration. Die Brandmauer hält, doch hinter ihr wächst die AfD. Umfragen, Zufallskoalitionen und neue Wut auf der Straße zeigen: Etwas gerät in Bewegung. Stehen wir am Anfang einer echten Zeitenwende?