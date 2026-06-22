Plakate ohne Ende, Orientierung adé: Die Zersplitterung der Parteienlandschaft lässt selbst den Kanzler skeptisch dreinblicken / Illustration: Alexander Glandien
Plakate ohne Ende, Orientierung adé: Die Zersplitterung der Parteienlandschaft lässt selbst den Kanzler skeptisch dreinblicken / Illustration: Alexander Glandien

Das deutsche Parteiensystem Riss im System

Das deutsche Parteiensystem alter Prägung führt immer häufiger zu Stillstand und Frustration. Die Brandmauer hält, doch hinter ihr wächst die AfD. Umfragen, Zufallskoalitionen und neue Wut auf der Straße zeigen: Etwas gerät in Bewegung. Stehen wir am Anfang einer echten Zeitenwende?

VON ALEXANDER MARGUIER UND BEN KRISCHKE am 25. Juni 2026 20 min

Alexander Marguier

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Alexander Marguier ist Chefredakteur von Cicero.

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Ben Krischke

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Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

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„Links ist vorbei! Es gibt keine linke Mehrheit und keine linke Politik mehr in Deutschland“, ruft ein euphorischer Friedrich Merz. Seine Worte fluten den Löwenbräukeller in München, wo sich CDU und CSU im Februar 2025 zur letzten Veranstaltung vor der Bundestagswahl treffen. Merz legt nach: „Es ist vorbei! Es geht nicht mehr!“ Tosender Applaus im Saal. Die Union will zurückholen, was ihr gebührt, soll das heißen: die Mehrheit im Bundestag, den Chefsessel im Kanzleramt, die Republik. Und Merz ist derjenige, der an der Spitze dieser Reconquista stehen soll – gemeinsam mit CSU-Chef Markus Söder für ordentlich Schützenhilfe aus Bayern. 

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Klaus Funke | Do., 25. Juni 2026 - 09:08

Es steht nur noch für Postenschacher und Machtpoker, für zementierte politische Haltung und große Bürgerferne. Es ist verantwortlich für Stillstand und Erosion der deutsche Bürgergesellschaft. Der Umschwung wäre mit der Vereinigung der beiden Teile Deutschlands im Jahre 1990 möglich gewesen. Man hat ihn verpasst, verschlafen, verzockt. Auch Kohl, der Kanzler der Einheit hat Schuld, er betrieb den Parteienproporz mit großer Virtuosität. Und er holte Angela Merkel in die Politik. Sein Hauptfehler und der Urgrund unseres Niederganges. Wiewohl sie vorgab, die CDU zu entrümpeln, schuf sie mit den Grünen das Räderwerk des Unterganges. Seit Kohl und Merkel und alles, was hernach kam, ist das deutsche Parteiensystem im Grunde Teufelswerk. Eine Volkswirtschaft, eine Gesellschaft wird vernichtet. Und leider ist die AfD allzu sehr Fleisch vom Fleische der Altparteien, dass von Ihnen keine Gesundung unserer Gesellschaft zu erwarten ist. Es ist wie im Altertum. Auch Spartakus wollte nichts Neues.

Ingbert Jüdt | Do., 25. Juni 2026 - 10:04

Die Sklerose und der Stillstand, den wir beobachten, kommen doch daher, dass nicht nur die Linksliberalen, sondern auch die sogenannten »Bürgerlichen« nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Nach 2020 endete eine vierzig Jahre währende Epoche: das mit Thatchers und Reagans wirtschaftspolitischem Politikwechsel eingeleitete Zeitalter der neoliberalen Ordnung. Die Linke hat sich von 1990 in diese Ordnung kooptieren lassen, darum ist es selbstverschuldet ihr Gesicht, das heute mit Stillstand und demokratischem Verfall verbunden wird.

Aber wie eine post-globalistische, post-neoliberale Ordnung aussehen soll, davon hat auch das »bürgerliche« Lager keine blasse Vorstellung – es hat nicht einmal ein Bewusstsein davon, dass uns 2020 ein westlich-globalistisches Elitenkartell in eine krisen-keynesianistische Ordnung bugsiert hat, die zuerst Big Pharma und anschließend die Rüstungsbranche auf Staatskosten budgetiert hat.

Die Linke für *diese* Misere zu dreschen, ist so billig wie verfehlt!

Kissel Bernd | Do., 25. Juni 2026 - 10:21

zu diesem Artikel mit ausführlicher Situationsbeschreibung eine spontane Assoziation.
Schnitzler hat in seiner kurzen Erzählung "Der grüne Kakadu" ein treffendes Bild gefunden.
Unnittelbar vor Ausbruch der Französischen Revolution sitzen vergnügungssüchtige Adlige in der Oper in der das Stück "Französische Revolution" gespielt wird. Während sich die Besucher im Theater köstlich amüsieren hört man auf der Strasse bereits erste Schreie und Schüsse. Der Ausgang der Entwicklung wird ein anderer sein aber jetzt wie damals verpassen Schlafwandler den Einbruch der Realität.

Walter Bühler | Do., 25. Juni 2026 - 12:01

"Schlafwandler": Dieses wichtige Buch von Christpher Clark zeigt ebenfalls, wie man aus reiner Trottligkeit Leben und Existenz von vielen Menschen und Staaten in tödliche Gefahr bringt.
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Die phrasendreschenden Funktionäre unserer regierenden Parteien, die sich in ihrer Masse an fremde Utopien verkauft haben und Patriotismus gar nicht kennen, werden wohl weder den Schnitzler noch den Clark lesen. Von ihren ideologischen Pflegeeltern betüttelt rutschen sie weiter mit geschlossenen Augen auf der sicher geglaubten Karriereleiter rauf und runter.

Hans Süßenguth-Großmann | Do., 25. Juni 2026 - 13:36

und den den Polit -Darstellern fehlt diese Erzählung von der "goldenen Zukunft", an die sie gewöhnt waren. Als DDR Bürger hatten wir das alles schonmal, die DDR der 80 Jahre war in genau der selben Situation, es war allen klar, da ist nichts mehr zu erwarten, aber man konnte ja nicht vors Publikum treten und den Schluss der Vorstellung verkünden. Dann doch lieber Erich mit seinen 100 Jahren Mauer und seinen Reimen von Ochs und Esel.
Die Möglichkeit, dass wir uns um die Zukunft nicht mehr sorgen müssen, weil sie wegen des eskalierenden Ukrainekrieges ausfällt würde ich nicht von der Hand weisen, aber inständig hoffen, dass es nicht so kommt. Das ist aber meine einzige Hoffnung, dass hier bessere Zeiten kommen glaube ich nicht. Die AfD könnte gewisse Korrekturen in unserem Verhältnis zu Russland machen und die Lasten der Ukraine Unterstützung reduzieren, das war es dann aber auch.

Ingo Frank | Do., 25. Juni 2026 - 14:08

fehlende entscheidende eine Stimme von der AfD bekommt ist falsch.
Das einzige Mal, das CDU & AfD gemeinsam ein Gesetz durchgebracht haben war die Nummer mit der Absenkung der Grunderwebssteuer, und die war m M nach Unter Rammelow, als die CDU die Linke Minderheitsregierung stützte nach der
Wahlrücknahme des wackeren Kämmerichs von der FDP..
Heute holt sich Voigt die eine oder mehrere Stimmen genau so wie’s in Sachsen läuft von den SED Erben egal was die Union als Unvereinbarkeitsbeschluss zu Papier gebracht hat. Papier war und ist geduldig..
Selbst wenn die CDU in SA die kompletten Stimmen der SED Erben Fraktion im Magdeburger Lanttag bräuchte, um einen MP der AfD zu verhindern, dann würden Sie’s tun., und dies im Brustton der Überzeugung im Jargon der Merzschen CDU.
Mit besten Grüßen aus der Erfurter Republik

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