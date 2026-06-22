- Riss im System
Das deutsche Parteiensystem alter Prägung führt immer häufiger zu Stillstand und Frustration. Die Brandmauer hält, doch hinter ihr wächst die AfD. Umfragen, Zufallskoalitionen und neue Wut auf der Straße zeigen: Etwas gerät in Bewegung. Stehen wir am Anfang einer echten Zeitenwende?
„Links ist vorbei! Es gibt keine linke Mehrheit und keine linke Politik mehr in Deutschland“, ruft ein euphorischer Friedrich Merz. Seine Worte fluten den Löwenbräukeller in München, wo sich CDU und CSU im Februar 2025 zur letzten Veranstaltung vor der Bundestagswahl treffen. Merz legt nach: „Es ist vorbei! Es geht nicht mehr!“ Tosender Applaus im Saal. Die Union will zurückholen, was ihr gebührt, soll das heißen: die Mehrheit im Bundestag, den Chefsessel im Kanzleramt, die Republik. Und Merz ist derjenige, der an der Spitze dieser Reconquista stehen soll – gemeinsam mit CSU-Chef Markus Söder für ordentlich Schützenhilfe aus Bayern.
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