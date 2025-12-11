- Das Bundesverfassungsgericht braucht dringend einen Neustart
Das Bundesverfassungsgericht galt lange als Hüter der Verfassung. Doch eine aktuelle Umfrage zeigt: Das Gericht verliert seit Jahren das Vertrauen der Bürger – und braucht dringend einen Neustart. Denn ohne eine starke Vertrauensbasis wird Karlsruhe irrelevant.
Immer weniger Bürger haben Vertrauen in das Bundesverfassungsgericht. Das zeigt eine aktuelle Allensbach-Umfrage. Danach haben 63 Prozent aller Bürger sehr viel oder ziemlich viel Vertrauen in das Gericht. Das klingt nach viel Vertrauen, gerade auch, wenn man es mit den Werten anderer staatlicher Institutionen vergleicht. Dem Bundestag etwa vertrauen nur 36 Prozent. Noch schlechter sind die Werte für die Bundesregierung mit 28 Prozent und für die Medien mit 22 Prozent. Trotzdem müssten die aktuellen Werte die Richter in Karlsruhe sehr erschrecken. Denn 2021 betrug der Vertrauenswert noch 81 Prozent. In vier Jahren von 81 auf 63 Prozent – das ist ein Absturz. Wo liegen die Gründe dafür?
