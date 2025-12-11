Vertrauenskrise in Karlsruhe - Das Bundesverfassungsgericht braucht dringend einen Neustart

Das Bundesverfassungsgericht galt lange als Hüter der Verfassung. Doch eine aktuelle Umfrage zeigt: Das Gericht verliert seit Jahren das Vertrauen der Bürger – und braucht dringend einen Neustart. Denn ohne eine starke Vertrauensbasis wird Karlsruhe irrelevant.