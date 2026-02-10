Daniel Günther
„Sind Sie auch privat hier?“: Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am 4. Februar bei der Verleihung der „Goldenen Narrenschelle“ / picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth

Daniel Günther Ich war doch nur Privatperson

Das Verwaltungsgericht Schleswig-Holstein findet: Daniel Günther hat seine Schmähungen gegen „Nius“ als Privatperson und nicht als Ministerpräsident geäußert. Damit wird das Neutralitätsgebot der Exekutive ausgehöhlt: Regierungspolitiker können ungehindert missliebige Medien diffamieren.

VON MICHAEL HIPPELI am 10. Februar 2026 12 min

Prof. Dr. Michael Hippeli, LL.M., MBA ist Ministerialrat und Referatsleiter im Hessischen Wirtschaftsministerium. 

Am 07.01.2026 war Daniel Günther zu Gast in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“. Der Auftritt erfolgte mit Anzug und Krawatte, am Revers das Wappen von Schleswig-Holstein als Anstecker. Vorgestellt wurde er von Markus Lanz als Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Auch eine Einblendung (sog. Bauchbinde) betitelte ihn als Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Allerdings gab es später auch weitere Einblendungen wie „CDU-Politiker“, „Mitglied des Schleswig-Holsteinischen Landtages“ und „Landesvorsitzender der CDU Schleswig-Holstein“. Mündlich erklärte Daniel Günther im Verlauf des Gesprächs anlässlich von außenpolitischen Themen, dass er nicht als Bürger hier sei, sondern er sei Ministerpräsident von Schleswig-Holstein.

Klaus Funke | Di., 10. Februar 2026 - 16:32

Dieser kleine, im Grunde überfordert wirkende Regionalpolitiker wird bei den nächsten Wahlen hoffentlich seine Quittung bekommen, außer die Holsteiner sind tatsächlich so naiv und gutgläubig, dass der ach so ehrenwerte Herr Günther weiterwursteln darf - zum Schaden seiner Untertanen. Ich nehme seine Äußerungen nicht so ernst und nicht für so bedeutend, dass sie irgendein Gewicht hätten. Man misst diesem Schwiegermuttertyp ohnehin eine viel zu große Bedeutung zu. Er soll meinetwegen weiterhin seine kleinen Brötchen backen, zu mehr ist er defacto gar nicht in der Lage. Sollte er aber mal realiter ein höheres Amt in Berlin bekommen, wird man ganz schnell merken, was für ein Leichtgewicht dieser kleine Mann aus der norddeutschen Provinz ist. QED

