- Dieser Gerichtsbeschluss öffnet dem Missbrauch der Amtsmacht Tür und Tor
Der Beschluss des Verwaltungsgerichts in der Sache Günther gegen „Nius“ ist völlig wirklichkeitsfremd und spottet jeder Hermeneutik. Wenn das Beschwerdegericht ihn nicht kassiert, arbeitet der Rechtsstaat selbst der Delegitimierung der Demokratie zu.
Besonders fleißig waren die Richter der 6. Kammer am Verwaltungsgericht Schleswig-Holstein nicht. Haufenweise haben sie in ihrem Beschluss gegen den Eilantrag des Portals Nius gegen den schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) aus Gerichtsentscheidungen höherer Ebenen ohne Nachweis abgeschrieben. Man könnte darüber hinwegsehen, wenn die dadurch frei gewordene Arbeitszeit für gründliche Sachverhaltsaufklärung und Subsumtion genutzt worden wäre.
