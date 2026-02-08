Daniel Günther gegen „Nius“ - Dieser Gerichtsbeschluss öffnet dem Missbrauch der Amtsmacht Tür und Tor

Der Beschluss des Verwaltungsgerichts in der Sache Günther gegen „Nius“ ist völlig wirklichkeitsfremd und spottet jeder Hermeneutik. Wenn das Beschwerdegericht ihn nicht kassiert, arbeitet der Rechtsstaat selbst der Delegitimierung der Demokratie zu.