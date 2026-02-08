Günther
Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein / picture alliance/dpa | Marcus Brandt

Daniel Günther gegen „Nius“ Dieser Gerichtsbeschluss öffnet dem Missbrauch der Amtsmacht Tür und Tor

Der Beschluss des Verwaltungsgerichts in der Sache Günther gegen „Nius“ ist völlig wirklichkeitsfremd und spottet jeder Hermeneutik. Wenn das Beschwerdegericht ihn nicht kassiert, arbeitet der Rechtsstaat selbst der Delegitimierung der Demokratie zu.

VON MATHIAS BRODKORB am 8. Februar 2026 8 min

Porträt Mathias Brodkorb

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

Besonders fleißig waren die Richter der 6. Kammer am Verwaltungsgericht Schleswig-Holstein nicht. Haufenweise haben sie in ihrem Beschluss gegen den Eilantrag des Portals Nius gegen den schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) aus Gerichtsentscheidungen höherer Ebenen ohne Nachweis abgeschrieben. Man könnte darüber hinwegsehen, wenn die dadurch frei gewordene Arbeitszeit für gründliche Sachverhaltsaufklärung und Subsumtion genutzt worden wäre.

Sabine Lehmann | So., 8. Februar 2026 - 17:52

Ein hanebüchenes Urteil, auf jede erdenkliche Art und Weise. Die Symbiose unserer drei Gewalten, sie vollzieht sich in atemberaubenden Tempo und völlig ohne Gegenwind.
Ich weiß wirklich bald nicht mehr, wie das noch zu kommentieren ist ohne komplett auszurasten. Auszurasten vor Wut, Empörung & Ohnmacht. Vor allem Letzteres ist ein unerträgliches Lebensgefühl. Und dabei reden wir hier ja längst nicht mehr über theoretische Belange oder Dinge, die einen persönlich gar nicht direkt betreffen. Der Zerfall unserer Demokratie, er fing an mit administrativen Entscheidungen, die verantwortungslose u. machtbesessene Politdarsteller wie Merkel & Co. im Alleingang, unter Missachtung sämtlicher Gesetze u. Rechtsvorschriften trafen, damit Parlamente umgingen, weil sie sich sicher sein konnten, dass kein deutsches Gericht sie jemals dafür belangen wird! Die Justiz ist reine Staffage.
Gewaltenteilung war gestern, hoch lebe die neue Autokratie der Despoten u. Diktatoren! Wie leben in einem Irrenhaus.

Markus Michaelis | So., 8. Februar 2026 - 18:12

Günther hat als MP so gesprochen und das war nach unseren Gesetzen nicht ok. Ich denke trotzdem, dass das nicht Gerichte entscheiden sollten, einfach weil bei den großen gesellschaftlichen Debatten Gerichte sich ohnehin mehr zurückhalten sollten und Bürger weniger von Gerichten die Entscheidung ihrer Weltanschauung erwarten sollten.

Amtsträger dürfen nicht einfach mit ihrer Macht über die politische Konkurrenz hinwegrollen, aber das sehe ich hier nicht dominant. Die Bevölkerung ist zu vielen Fragen, auch den durch Günther angesprochenen, tief gespalten, man misstraut sich. Das ist nicht neu, allen bekannt, auch Günthers Standpunkt ist allen bekannt, Nius ist nicht komplett wehrlos, es geht mehr um Glaubwürdigkeit und die ist ohnehin in Lager zerfallen.

Diese Aufspaltungen und Diskussionen wird die Gesellschaft glaube ich ohne Gerichte unter sich ausmachen müssen.

Peter Saulus | So., 8. Februar 2026 - 18:15

Was motiviert diese Richter zu einem derartigen Urteil? Gibt es Abhängigkeiten, Absprachen oder Hörigkeit? Ich dachte immer, das es eine Trennung der Judikative von der Legislative gibt?

IngoFrank | So., 8. Februar 2026 - 19:38

sehr geehrter Herr Saulus 🙈
Das war einmal. Ich erinnere an die Debatte um die Nominierung von B G zur Verfassungsrichterin ….. und nach ihrem Rückzug die „Generalabrechnung“ mit der CDU- Fraktion bei Lanz in dem sie deren „Geschlossenheit bei der Abstimmung“ anmahnt …..Noch irgend welche Fragen ?
MfG a d Erfurter Republik

Johannes | So., 8. Februar 2026 - 18:56

Rote Karte!

IngoFrank | So., 8. Februar 2026 - 19:00

in welche „Richtung“ die Gerichte Deutschlands ihr „Recht“ sprechen wenn oberste Richter von den herrschenden politischen Parteien ins Amt gehoben werden.
Andererseits haben Lanz & Günther dafür gesorgt, das eines der bekanntesten, nicht unbedingt auf Grün linken Staatskurs liegenden unabhängigen Medien- Portal noch bekannter wurde und durch diese „Aktion gegen rääääts“ in aller Munde, Augen & Ohren ist 🤣🤣🤣
Ein Eigentor mit Ansage 😂😂😂
Mit besten Grüßen a d Erfurter Republik

Sabine Lehmann | So., 8. Februar 2026 - 19:07

Wenn ich dürfte wie ich könnte und könnte wie ich wollte, dann würde ich die beiden Bilder gerne tauschen. Herrn Brodkorb könnte ich mir nämlich sehr gut als Ministerpräsident vorstellen. Auf jeden Fall würde er sicher nicht unsere Verfassung konterkarieren, unserem Land vorsätzlich schaden und sich selbst für Gottes Geschenk an die Menschheit halten!
Und als was ich mir die Visage auf dem linken Foto vorstellen könnte, das verkneife ich mir besser, denn seit der Erosion unserer Gewaltenteilung reicht ein Bademantel mittlerweile nicht mehr aus. Ich persönlich jedenfalls kriege mittlerweile schon Puls, wenn ich den nur sehe.

Friedrich Papenburg | So., 8. Februar 2026 - 19:21

„Vielleicht wird ein anderes Gericht das tun, was der Job von Justitia in einer rechtsstaatlichen Demokratie ist.“ Daran habe ich mittlerweile sehr große Zweifel. In den letzten Monaten ist der aktivistische und mediale Druck gegen nicht-grüne Positionen dermaßen stark geworden, dass ich befürchte, auch die Justiz wird zunehmend einknicken (wenn sie denn nicht schon wie in Berlin mit grünen Parteisoldat*innen besetzt ist). In diesem Fall konnte man sich hineinfühlen in die Richter am Verwaltungsgericht. Die Klageerwiderung der Staatskanzlei gab die Richtung vor, Lanz wurde im ZDF zum Kotau gezwungen indem er den Inhalt seiner vorangegangenen Sendung mit G. völlig entstellt wiedergab. Wer riskiert da noch seine weitere Karriere wenn er merkt, er würde im Falle des Ungehorsams in der Justiz als „umstritten“ gebrandmarkt. In den herrschenden Aktivistenmedien wurde entgegen den Tatsachen immer wieder laut und nachdrücklich das Narrativ der wahrheitsverdrehenden nius-Kampagne runtergebetet.

Friedrich Papenburg | So., 8. Februar 2026 - 19:22

Ich empfinde den Druck der hier - und auch in anderen Fällen (bewusstes Missverstehen des Stadtbildes, der Lifestyle-Teilzeit usw. usf.) - entfaltet wird als bedrohlich. Auch die immer lauter und nachdrücklicher werdende Forderung nach einem AfD-Verbot - entgegen jeglicher politischen und insbesondere juristischen Vernunft - gehört dazu (wobei ich von dieser Partei gar nichts halte, sie als liberaler Demokrat zutiefst ablehne). Es geht hier nicht mehr um politischen Diskurs, sondern um Nötigung - notfalls per AdHoc-Massendemonstrationen der „Zivilbevölkerung“. Mit der Handhabung des Falles Günther durch die Politik und die Aktivistenmedien ist nunmehr der Kipppunkt erreicht - wir steuern rasant in einen Obrigkeits- und Überwachungsstaat. Statt nachdenklich zu werden („wir haben verstanden“ und so) drehen die Akteure ja noch viel mehr auf. Das ist nicht mehr mein Land.

Thomas Hechinger | So., 8. Februar 2026 - 19:45

Ich halte die Aussagen des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten für ungeheuerlich, unabhängig davon, ob er sie als Privatmann, Parteimann, Ministerpräsident oder Halbgott geäußert hat. Medien, die nicht das Lob der Regierung singen, verbieten zu wollen, gehört in eine Diktatur.
Dennoch will ich einmal ein wenig advocatus diaboli spielen. Werter Herr Brodkorb, setzen wir uns in die Zeit zurück, als Sie Bildungsminister eines Bundeslandes waren, und stellen wir uns vor, ein Presseorgan hätte Unwahres über Sie behauptet: Sie hätten die Firma eines Bekannten an den gesetzlichen Bestimmungen vorbei mit einem Auftrag versorgt und Ihrem Bekannten ein paar Millionen rübergeschoben. So, und nun sitzen Sie abends in der Talkshow. Es geht um alles Mögliche, schließlich auch die vermeintliche Korruptionsaffäre. Dürfen Sie dann nicht wettern, schimpfen und über die „Fake-News“ der „Pralitzer Nachrichten“ herziehen? Weil Sie ja Amtsträger sind und als Bildungsminister eingeladen wurden...

Volker Peters | So., 8. Februar 2026 - 19:46

Einfach nur ein weiteres Beispiel für die Verflechtung von Politik und Justiz sowie der Unterwanderung der Justiz durch linke Aktivisten. Andere Beispiele sind Urteile zum Klimawandel und zum Asylrecht (Hotspot Berlin).

C. Schnörr | So., 8. Februar 2026 - 20:13

… “Urteil” bringt einmal mehr die Misere dieses Landes auf den Punkt: Eine Regierungspartei bestehend aus lauter Günthers (Merkels Lieblingsbubi): charakterlos und lügend, skrupellos machtbesessen, sich am Ruder haltend mit Rechtsbeugung und zwangsfinanzierten, abhängigen Medien.
Ich hoffe Herr Steinhöfel trifft außerhalb von Schleswig-Holstein auf Rechtsprechung, die nicht jeden, der den selbst für Kleinkinder eindeutigen Sachverhalt im zweiten Framingsender verfolgen konnte, weiter verhöhnt. Diese erste Rechtsprechung, wie auch die eine oder andere aus Bamberg, mag dann als Anschauungsmaterial in Juristenseminaren diesen, wie beeinflussbar und „Obrigkeits“hörig so manche Vertreter ihres Faches sind.

Urban Will | So., 8. Februar 2026 - 20:22

wesentlicher Bestandteil ja die Gewaltenteilung ist (sein muss!!), in diesem Lande nur gespielt, nicht aber echt ist, wurde bestätigt.
Es war ein ekliges Gefälligkeitsurteil. Ein so schlechter Jurist kann der Richter nicht gewesen sein, dass er die eindeutige Aussage Günthers nicht hören oder entsprechend interpretieren wollte.
Wie sagte Steinhöfel am Freitag bei NIUS live so treffend: jeder Richter und eben auch jeder beförderte Richter bekommt eine Urkunde, auf der die Unterschrift des MP, also in diesem Falle Günthers steht.
Ja, es wird immer dreister und ekliger in diesem Lande. Ob NIUS bei der nächsten Instanz Erfolg hat, bezweifle ich leider. Warum sollte man sich denn überhaupt noch die Mühe geben, in diesem Land den Eindruck zu erwecken, es ginge alles demokratisch zu. Man weiß ja noch immer die stabile Mehrheit der Schafe hinter sich.
Und so bleibt die letzte Frage offen: was wird es wohl bei Günthers zu essen geben, wenn Richter Untertänigst demnächst vorbeischaut.

Dorothee Sehrt-Irrek | So., 8. Februar 2026 - 20:44

Sendungen wie Lanz etc. evtl. zu "übertriebenen" Äußerungen?
Ich fand die Begründung der Richter nachvollziehbar.
Vielleicht "unglücklich" formuliert durch den Ministerpräsidenten von Schleswig Holstein und vielleicht auch zu "persönlich"persönlich gesehen?
Unabhängig davon, im ersten Moment fragte ich mich, "ob links und rechts die gleiche Person agebildet sei, einmal blond, einmal dunkel".
Ein kleiner Scherz am Rande zur Lockerung.
Nix für ungut in beide Richtungen.
Es muss aber auch einem Ministerpräsidenten möglich sein, an einer Debatte im ÖRR ff. teilzunehmen...

