Danger Dan und Ausschluss von AfD-Kandidaten - Demokratie: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser?

Danger Dan ruft zum Kampf gegen politische Gegner auf, AfD-Kandidaten werden von Wahlen ausgeschlossen. Beide Debatten werfen dieselbe Frage auf: Was geschieht mit einer Demokratie, wenn Bürger und Staat einander immer weniger vertrauen?