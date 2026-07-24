- Demokratie: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser?
Danger Dan ruft zum Kampf gegen politische Gegner auf, AfD-Kandidaten werden von Wahlen ausgeschlossen. Beide Debatten werfen dieselbe Frage auf: Was geschieht mit einer Demokratie, wenn Bürger und Staat einander immer weniger vertrauen?
Funktioniert die Demokratie nach dem Grundsatz: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser? Die Antwort ist so klar wie kaum eine andere, weshalb sie ohne viel Umschweif schon zu Beginn der Kolumne gegeben werden kann. Sie lautet: Nein. Demokratie fußt auf Vertrauen, es ist eine ihrer wesentlichen Prämissen. Wer vertraut da wem? In erster Linie müssen die Bürger einander vertrauen. Und zwar in Bezug auf die Bereitschaft, sich an diejenigen Regeln, die in demokratischen Verfahren miteinander ausgehandelt werden, tatsächlich zu halten. Was die Regelkonformität angeht, muss außerdem ein Vertrauen der Bürger in staatliche Akteure bestehen. Sämtliche Vertreter staatlicher Gewalt müssen demokratische Grundsätze achten. Tun sie es nicht, droht Vertrauen verloren zu gehen – Vertrauen in den Staat und seine Einrichtungen, schlimmstenfalls Vertrauen in die Demokratie als Staatsform.
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