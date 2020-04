Thomas Kreuzer ist Fraktionsvorsitzender der CSU im Bayerischen Landtag, dem er seit 1994 angehört.

Eine Krise ist immer die Zeit der Exekutive. Zugleich warnen manche wie der nordrhein- westfälische Ministerpräsident Armin Laschet schon, man dürfe nicht in den „Rausch des Ausnahmezustands“ verfallen. Sie als Fraktionschef gefragt: Nimmt die parlamentarische Demokratie Schaden an der Corona-Krise?

Nein, das sehe ich nicht so. Der Zeitraum, in dem die Exekutive schnelle Entscheidungen treffen muss, wird überschaubar bleiben. Und der Bayerische Landtag ist da eingebunden, beschließt ganz normal die Gesetze. In der Woche nach Ostern haben wir wieder eine Sitzung, in der wir den Bayernfonds und weitere Finanzmittel in einem Nachtragshaushalt beschließen. Die parlamentarische Demokratie in Bayern ist also auch in dieser Phase gewahrt.

Thomas Kreuzer /

Foto: picture alliance

Bayern ist als Bundesland von Anfang an vorangegangen, sagen die einen, vorangeprescht, sagen die anderen. Aus dem Kreis der Ministerpräsidentenkonferenz kam der Vorwurf, dass Bayern da den Comment der Länder gebrochen habe.

Geschwindigkeit ist mitentscheidend beim Eindämmen dieser Pandemie. Insofern macht es einen großen Unterschied, ob Maßnahmen einige Tage früher oder später starten. Jeder Infizierte steckt normalerweise drei weitere Menschen an. Darum haben wir in Bayern die Verantwortung übernommen und gehandelt, zumal die Länder hier ja die Zuständigkeit haben. Wir haben erst die Schulen geschlossen und dann all die anderen Beschränkungen erlassen. Dass das richtig war, sieht man daran, dass es inzwischen alle Länder so gemacht haben, mit geringen Variationen.

Erweist sich der deutsche Föderalismus als nur bedingt krisenfest?

Das kann man so nicht sagen, denn Bund und Länder haben sich ja bei den Maßnahmen geeinigt. Und wir sehen auch, dass es in anderen Ländern, in denen der Föderalismus nicht so ausgeprägt ist, wie Frankreich, Italien oder Spanien, keineswegs besser gelaufen ist.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ist noch aktiver als sonst. Profilierungssucht oder Verantwortungsgefühl?

Ganz klar Verantwortungsgefühl. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, weil wir alles miteinander besprechen. Wir haben relativ schnell erkannt, dass wir die medizinische Versorgung nicht mehr gewährleisten können, wenn die Zahlen zu sehr nach oben schießen. Daher haben wir unsere Maßnahmen darauf abgestellt, die Krankheit zu verzögern. Das war keine einfache Entscheidung. Und wenn man von populär spricht: Man weiß vorher nie, wie solche Maßnahmen ankommen. Fest steht, in so einem Fall muss man handeln, egal, wie es ankommt. Alles andere wäre grob fahrlässig, sogar lebensgefährlich gewesen.

Der Bremsweg des Virus erweist sich als länger als erhofft. Deutschlandweit verdoppeln sich die Zahlen der Infizierten alle zehn Tage. Das ist eine Verbesserung, bedeutet aber immer noch, dass in 60 Tagen sieben Millionen Infizierte registriert sein werden, wenn das so bleibt. Muss nicht Politik vor dem Hintergrund so wahrhaftig sein und sagen: Große Veranstaltungen, Fußballspiele, Konzerte, Theateraufführungen werden die nächsten Monate ganz sicher weiterhin nicht stattfinden?

Wir haben uns entschlossen, die Ergebnisse abzuwarten. Die Ausgangsbeschränkungen fangen ja jetzt erst richtig zu wirken an, wenn man die Inkubationszeit berücksichtigt. Entscheidend ist, was in den nächsten ein, zwei Wochen passiert. Ich hoffe und gehe auch davon aus, dass die Zahlen zurückgehen, denn bisher wirken ja nur die Schulschließungen, die als erstes dran waren. Wie wir das Leben wieder in Gang setzen – ohne sprunghaften Anstieg der Neuinfektionen – das können wir dann diskutieren, wenn die Ergebnisse da sind. Spekulieren bringt hier nichts, darum mache ich es auch nicht. Fest steht: Große Veranstaltungen sind sicher das Problematischste. Denn hier kommen sehr viele Menschen zusammen und Ansteckungswege sind damit nicht mehr rückverfolgbar. Nur genau das wollen wir wieder schaffen, wieder in Phase eins kommen: jede Kontaktperson zurückverfolgen und so die Ausbreitung verhindern. Mit Großveranstaltungen funktioniert das nicht.

