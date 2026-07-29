Während in Berlin der Christopher Street Day gefeiert wird, steuert am Abend des 25. Juli ein weißer Transporter in eine Menschenmenge. Anschließend steigt der Fahrer aus und geht mit einer Machete auf Passanten los. Eine 65-jährige Frau aus Polen stirbt. Nach aktuellen Erkenntnissen werden weitere 31 Menschen teils schwer verletzt. Der mutmaßliche Attentäter heißt Abdul Ballout und ist erst 21 Jahre alt.

Die Geschichte seiner Radikalisierung beginnt Jahre zuvor. Nach Medienberichten fällt Ballout, der als Sohn einer eingebürgerten libanesischen Mutter in Berlin geboren wird, schon als Grundschüler mit aggressivem Verhalten auf. Die Schule wechselt er zweimal. Später besucht er ein Förderzentrum, weil ihm erhebliche emotionale und soziale Entwicklungsprobleme attestiert werden. Die Förderung hilft nichts. Aus dem aggressiven Schüler wird zuerst ein Schulverweigerer ohne Abschluss und dann ein Krimineller.

Seit 2021 in der salafistischen Szene

Ab 2019 wird Ballout wiederholt polizeilich auffällig. Wegen Körperverletzung, Betrug, Raub und Beleidigung. Im Februar 2022 wird er vom Jugendschöffengericht am Amtsgericht Tiergarten in Berlin wegen Körperverletzung und räuberischer Erpressung verurteilt. Im September 2019 hatte er auf dem Schulhof einer Berliner Oberschule zugeschlagen und im Oktober 2020 gemeinsam mit einem Komplizen ein paar Kopfhörer geraubt.

Nach Angaben der Berliner Innensenatorin Iris Spranger war ein „zunehmender Prozess der Radikalisierung“ zum Zeitpunkt der Verurteilung aber schon angelaufen. Der Berliner Verfassungsschutz führte Ballout bereits seit November 2021 als Teil der salafistischen Szene. Er soll zeitweise einer missionierenden Gruppierung angehört haben, deren Ziel darin besteht, neue Anhänger für den Salafismus zu gewinnen. Die Sicherheitsbehörden beobachten ihn fortan über Jahre.

Seine islamistische Gesinnung trägt Ballout später auch ins Internet. Nach Erkenntnissen der Generalstaatsanwaltschaft veröffentlicht er im Juni 2024 auf Instagram Propagandamaterial des „Islamischen Staates“. Im Oktober desselben Jahres stellt er ein Foto eines Mannes als WhatsApp-Status ein – offenbar als Erinnerung an einen im Irak ums Leben gekommenen IS-Kämpfer. Wie sich später herausstellt, ist der getötete Islamist, den Ballout in seinem WhatsApp-Status heroisierte, sein Cousin.

Der „Ajatollah von Tottenham“

Ballouts familiäre Verbindungen zum Dschihadismus gehören zu den bemerkenswertesten Aspekten dieses Falls. Wie aus Unterlagen hervorgeht, die libanesische Ermittler an den BND übermittelt haben sollen, hatte Ballout zwei Cousins, die dem „Islamischen Staat“ angehörten. Das berichtet die Zeit. Einer von ihnen, Abu Bilal, war der getötete IS-Kämpfer auf dem Bild. Der zweite Cousin, Muhammad, soll ebenfalls für den IS kämpfen oder gekämpft haben.

Beide IS-Kämpfer sind Söhne der Schwester von Ballouts Vater – die wiederum mit Omar Bakri Muhammad verheiratet ist. Der heißt mit bürgerlichem Namen Omar Bakri Fustuq und gilt als einer der bekanntesten islamistischen Hassprediger Europas. Jahrzehntelang wirkte er in Großbritannien als ideologischer Stichwortgeber der internationalen Dschihadisten-Szene. Unter anderem pries der „Ajatollah von Tottenham“, wie er vom britischen Boulevard genannt wurde, die Attentäter des 11. September als „die großartigen 19“.

Im Juli 2025 wird der spätere mutmaßliche CSD-Attentäter Ballout im Libanon festgenommen. Die dortigen Sicherheitsbehörden werfen ihm terroristische Bestrebungen vor. Aus mit deutschen Behörden geteilten Ermittlungsunterlagen geht hervor, dass Ballout über Messenger-Dienste Kontakt zu Kadern des „Islamischen Staates“ aufgenommen und sie um Unterstützung für eine Reise nach Syrien gebeten hatte. Dabei erklärte er, seine IS-Cousins hätten ihn empfohlen.

Kein Anlass für ein Eingreifen

Nach seiner Rückkehr nach Deutschland bleibt Ballout im Fokus der Sicherheitsbehörden. Die Berliner Polizei und das Landeskriminalamt beobachten ihn über einen längeren Zeitraum. Medienberichten zufolge wird sogar eine Kamera gegenüber seinem Wohnhaus installiert, die ihn regelmäßig erfasst. Noch kurz vor dem Anschlag zeichnen die Ermittler seine Bewegungen auf. Nach Angaben der Behörden gibt es allerdings keine konkreten Hinweise darauf, dass eine schwere Gewalttat bevorsteht.

Gleichzeitig beschäftigt sich die Justiz erneut mit Ballout. Im Mai 2026 verurteilt das Amtsgericht Tiergarten ihn wegen anderer Straftaten zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und zehn Monaten. Zugleich hebt das Gericht einen bestehenden Haftbefehl auf. Die Generalstaatsanwaltschaft hält das Urteil für zu milde und legt Berufung ein. Nach dem Anschlag gerät diese Entscheidung in den Mittelpunkt der politischen Debatte. Die Berliner Justiz weist den Vorwurf eines Fehlurteils zurück und verweist darauf, dass die rechtliche Bewertung des Falles unterschiedlich ausfallen könne.

Ein Deradikalisierungsprogramm, an dem Ballout teilnimmt, zeigt offenbar keine Wirkung. Wenige Wochen nach dem Urteil des Amtsgerichts Tiergarten mietet Ballout einen weißen Transporter und fährt in Richtung Tiergarten. DNA-Spuren im Fahrzeug finden die Ermittler später ausschließlich von ihm; weitere genetische Spuren werden nicht entdeckt. Nach Einschätzung der Bundesanwaltschaft gilt damit als gesichert, dass er den Transporter selbst gefahren hat.

DNA-Spuren von Ballout im Fahrzeug

Schon kurz nach der Tat verdichten sich die Hinweise auf ein islamistisches Motiv. Auf dem Mobiltelefon des Attentäters finden Ermittler ein Bekennervideo. Darauf ist nach Angaben der Bundesanwaltschaft eine vermummte Person zu sehen – mutmaßlich Ballout selbst –, die der Terrororganisation „Islamischer Staat“ die Treue schwört. Nach Informationen des Spiegel spricht der Mann in dem Video Arabisch. Das Material bestätigt aus Sicht der Ermittler, dass der Anschlag ideologisch motiviert war.

Der Fall wirft zahlreiche Fragen auf. Warum konnte sich ein seit Jahren polizeibekannter Intensivtäter weiter radikalisieren? Weshalb blieb jemand, der dem Verfassungsschutz seit 2021 bekannt war und von der Polizei beobachtet wurde, bis zuletzt auf freiem Fuß? Welche Konsequenzen hätte seine Festnahme im Libanon haben müssen? Und welche Rolle spielte sein familiäres Umfeld mit Verbindungen in den internationalen Dschihadismus für seine Entwicklung? Klar scheint allerdings: Schon viel früher hätte erkannt werden können, vielleicht auch müssen, welches Gefahrenpotenzial in Ballout steckte.

mit dpa