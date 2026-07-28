Bas und Klingbeil
SPD-Spitzen Klüssendorf, Bas und Klingbeil (v.l.) / picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

SPD will „sexuelle Identität“ im Grundgesetz Diese Forderung ist noch irrer als das Selbstbestimmungsgesetz

Die SPD will ihre woke Identitätspolitik aus Ampelzeiten fortsetzen und „sexuelle Identität“ im Grundgesetz verankern. Diese Forderung ist noch irrer als das Selbstbestimmungsgesetz – und selbst das gehört schon längst rückabgewickelt.

VON BEN KRISCHKE am 28. Juli 2026 6 min

Ben Krischke

Autoreninfo

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

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Alfonso Pantisano ist Queerbeauftragter des Berliner Senats – und damit auf Ticket der CDU und von Kai Wegner im Amt. Ebendieser Pantisano hat jüngst eine interessante Kategorisierung aufgemacht. Demnach sind Islamisten „konservative Kräfte“, sagte er im Gespräch mit der Abendschau des RBB. Anlass war der Anschlag am Rande des CSD, der in der öffentlichen Debatte bemerkenswert häufig ohne den eigentlich relevanten Zusatz „islamistisch“ auskommt.

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