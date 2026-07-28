SPD will „sexuelle Identität“ im Grundgesetz - Diese Forderung ist noch irrer als das Selbstbestimmungsgesetz

Die SPD will ihre woke Identitätspolitik aus Ampelzeiten fortsetzen und „sexuelle Identität“ im Grundgesetz verankern. Diese Forderung ist noch irrer als das Selbstbestimmungsgesetz – und selbst das gehört schon längst rückabgewickelt.