- Diese Forderung ist noch irrer als das Selbstbestimmungsgesetz
Die SPD will ihre woke Identitätspolitik aus Ampelzeiten fortsetzen und „sexuelle Identität“ im Grundgesetz verankern. Diese Forderung ist noch irrer als das Selbstbestimmungsgesetz – und selbst das gehört schon längst rückabgewickelt.
Alfonso Pantisano ist Queerbeauftragter des Berliner Senats – und damit auf Ticket der CDU und von Kai Wegner im Amt. Ebendieser Pantisano hat jüngst eine interessante Kategorisierung aufgemacht. Demnach sind Islamisten „konservative Kräfte“, sagte er im Gespräch mit der Abendschau des RBB. Anlass war der Anschlag am Rande des CSD, der in der öffentlichen Debatte bemerkenswert häufig ohne den eigentlich relevanten Zusatz „islamistisch“ auskommt.
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