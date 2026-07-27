- „Nicht TikTok radikalisiert Menschen – es ist die Ideologie“
Psychische Probleme und schwierige Biografien: Die Extremismusexpertin Gülden Hennemann hält diese Erklärungen allein für unzureichend. Islamistische Gewalt lasse sich nur verstehen, wenn die dahinterstehende Ideologie ernst genommen werde.
Gülden Hennemann hat lange Zeit für den Verfassungsschutz gearbeitet und ist nun Leiterin der Zentralen Koordinierungsstelle für Maßnahmen gegen Extremismus im Justizvollzug (ZKE) und der Operativen Einheit Extremismusbekämpfung im Justizvollzug (OpEEx), Justizvollzugsanstalt (JVA) Nürnberg. Außerdem ist die in München aufgewachsene Politikwissenschaftlerin Mitglied des Beraterkreises Islamismusprävention und Islamismusbekämpfung im Bundesinnenministerium.
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