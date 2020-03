Kurz darauf preschte er selbst vor. Und gab ebenso wie seine Kollegen Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg und Volker Bouffier in Hessen ein Statement zu den gemeinsamen Beschlüssen von Bund und Ländern bekannt. Die Bundeskanzlerin trat eine gute halbe Stunde später im Kanzleramt vor die Presse und wiederholte, was die Länder-Regierungschefs schon verkündet hatten. Mit einem Unterschied: Hätte es keine irritierte Nachfrage eines Journalisten gegeben, so hätte Angela Merkel unwidersprochen verkündet, dass zwei Personen, die nicht aus einem Haushalt stammen, nicht mehr gemeinsam draußen unterwegs sein dürften. Das war der bayrische Weg, den sie da irrtümlich vortrug. Kurz darauf steht fest: Angela Merkel wird für zwei Wochen selbst nicht mehr draußen unterwegs sein. Zwei Wochen Quarantäne nach Kontakt mit einem infizierten Arzt.