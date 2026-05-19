Baer CSU
Sponsert Correctiv mit über 700.000 Euro: Bundesforschungsministerin Dorothee Bär / picture alliance/dpa | Carsten Koall

„Correctiv“ macht einfach weiter Ist der Ruf erst ruiniert, kassiert sich Steuergeld recht ungeniert

„Correctiv“ hat ein veritables Glaubwürdigkeitsproblem, kassiert aber weiter Steuergeld für den „Kampf gegen Desinformation“. Beim Sponsoring ganz vorne mit dabei: ausgerechnet das von der CSU geführte BMFTR: Dorothee Bärs Ministerium überweist mehr als 700.000 Euro.

VON BEN KRISCHKE am 20. Mai 2026 9 min

Ben Krischke

Autoreninfo

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

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„Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich recht ungeniert“, weiß der Volksmund. Sollte dem tatsächlich so sein, steht der Rechercheplattform Correctivlinksaktivistisch bis ins Mark, aber lange wohlgelitten in der Berliner Republik und kugelrund gefüttert von derselben – eine güldene Zukunft bevor. Wir erinnern uns: Es gab kürzlich dieses Urteil des Landgerichts Berlin II. Aus diesem geht hervor, dass die zentralen Aussagen des sogenannten „Geheimplans gegen Deutschland“ auf einer unwahren Berichterstattung beruhten. 

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Hans v. Weissensand | Mi., 20. Mai 2026 - 07:28

gesellt sich halt zum unglaubwürdigen Correctiv noch eine unglaubwürdige CSU hinzu und bekämpfen mit Desinformation, im Netz Desinformation. Das agieren von CDU/CSU vor der Brandmauer wird immer skurriler.

Ingbert Jüdt | Mi., 20. Mai 2026 - 07:39

Wenn der Elitenfilz so von seiner eigenen politischen Großartigkeit überzeugt ist, dass Kompetenz dauerhaft durch Haltung ersetzt wird, dann gibt es ja ganz subjektiv auch keinen Grund, aufzuhören. Das Volk ist halt zu blöd, zu verstehen, wie gut man ist. Und diese Grundhaltung, die man auch nach dreißig Jahren immer noch als die ideologisch siegreicher Besserwessis charakterisieren muss, findet sich eben in einer ganz großen Koalition, die auch die CSU mit umfasst.

Die Lehmann-Pleite hat der siegreichen Besserwessi-Weltordnung eine tödliche Wunde versetzt, aber der Tod ist ein schleichender, und wie eine neue, post-neoliberale Ordnung aussehen könnte, vermag im Positiven keiner zu sagen. Die Politikwissenschaft spricht fein von der »Kritik des liberalen Skripts«, aber darin liegt noch keine Lösung.

Björn Höcke hat das verstanden und greift es auf. Wer also der AfD die Definition einer neuen Ordnung nicht zutrauen mag, sollte anfangen, sich eigene grundsätzliche Gedanken zu machen.

Urban Will | Mi., 20. Mai 2026 - 07:42

Komplotts. Das demonstriert sie bei jeder Gelegenheit. Den correctiv-Dreck hat man begrüßt, ließ sich mitreißen vom Geplärre. Und hofiert die noch immer.
Die Union stand am Scheideweg: zeigen wir Mut und gehen unseren Weg, lassen wir Links tatsächlich „vorbei“ sein und bringen das Land wieder zurück in die Spur oder schwimmen wir mit im Strom, unterwerfen wir uns dem Mainstream, der seit Merkel komplett auf linksgrün umgepolt wurde. Medien, Kultur, Gesellschaft: überall beherrscht dieser Mainstream das Denken.
Aber in der Gesellschaft bröckelt es immer mehr. Hier kommt endlich die Vernunft hervor, merken die Menschen, was läuft und reagieren.
Und daher hat Linksgrün längst den Kulturkampf eingeleitet. Und die Union sich diesem angeschlossen. Merz leckt nicht nur die Füße der Linken, er... (jetzt würde es zu vulgär). Daran wird die Union untergehen und das ist gut so, diese Union ist ein Fluch für unser Land.
Es wird noch viel Dreck ausgekippt werden, aber die Wende wir kommen.

Chris Groll | Mi., 20. Mai 2026 - 09:02

Was wollen Sie erwarten von einer CDU/CSU, die selbst linksgrün geworden ist. Da ist eine Unterstützung aller linksgrünen Projekte selbstverständlich.
Herr Kissler von NIUS sagt am Ende seines Kommentars immer den treffenden Satz: "Nur selber denken macht schlau".
Über die Menschen, die nach dieser "Correctiv Recherche" zu tausenden auf die Straße gingen, will ich mich hier nicht weiter äußern. So schnell tausende auf die Straße zu bekommen, ist nämlich nicht einfach. Auch ich war entsetzt, als ich die Aussagen über dieses Treffen gehört habe. Allerdings habe ich dann erst einmal abgewartet, weil die Aussagen so ungeheuerlich waren, daß sie mir schon gefakt vorkamen.

"Glaube wenig, hinterfrage alles, denke selbst"
(Albrecht Müller) ist seit langem mein Wahlspruch.

wenn es um Stimmenfang für die CSU geht, da ist diese Partei auf alle Seiten offen, und scheut keine Blamage, auch im Ausland nicht.
Seit Jahrzehnten pampert diese Partei die Sudetendeutsche Landsmannschaft, die dieses Jahr zum ersten mal ihren geschichtsvergessenen revisionistisch angehauchten "Jahresgipfel", trotz dortigen Protesten, in Tschechien zelebrieren wird, und wer übernimmt die Schirmherrschaft und fährt trotzdem hin, der bayerische Ministerpräsident und der bundesdeutsche Innenminister, beide Mitglieder der CSU.

Übrigens, seinerzeit hat die CSU im EU-Parlament gegen die Aufnahme von Tschechien und Polen in die EU gestimmt, natürlich nur dem Stimmenfang zu liebe!!!
Das alles zum Trotz der Tschechisch - Deutscher - Deklaration aus dem Jahre 1997, die vom Kohl iniziert und unterschrieben wurde, und die sich auschließlich auf die künftige Zusammenarbeit konzentrieren sollte, um gute nachbarschaftliche Vehältnisse aufzubauen.
Für ein paar Stimmen torperdiert die CSU alles.

Wolfgang Borchardt | Mi., 20. Mai 2026 - 09:06

Punkte für die AfD. Dass man vorgibt, die AfD nicht zu mögen, erscheint unglaubwürdig.

Herr B. | Mi., 20. Mai 2026 - 10:31

sich "Correctiv" selbst als einen der größten Verbreiter von Fakenews/Desinformation bekämpft!

S. Kaiser | Mi., 20. Mai 2026 - 11:09

... gemessen in ‚Merz‘.
Hat sich Correctiv nicht einfach nur an Söders Ansage an Dorothee Bär auf dem letzten CSU-Parteitag rangehängt: „Keine Frage, wir erwarten uns nicht viel von dir, aber viel Geld […] liebe Doro, das wäre schön.“
Und wenn dazu noch die NZZ heute titelt, dass die Parteizentrale der CDU eine Broschüre veröffentlicht hat, in der sie die AfD mit den üblichen Adjektiven brandmarkt und zudem darin die „Potsdam-Lüge“ wiederholt, obwohl diese gerade erst gerichtlich kassiert wurde, ist der Drops doch gelutscht.
Gibt es eigentlich irgendwer abgehängteres als die Union? Ist das noch Dummheit oder schon Masochismus? Hat dort eigentlich niemand mehr Ehre im Leib?
Da schanzt man einer Organisation Steuergeld im hohen 6-stelligen Bereich zu, die dann letztlich gegen einen selbst zu Felde zieht („Merz ist mitgemeint“).
Kann man sich nicht ausdenken.

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