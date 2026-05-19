„Correctiv“ macht einfach weiter - Ist der Ruf erst ruiniert, kassiert sich Steuergeld recht ungeniert

„Correctiv“ hat ein veritables Glaubwürdigkeitsproblem, kassiert aber weiter Steuergeld für den „Kampf gegen Desinformation“. Beim Sponsoring ganz vorne mit dabei: ausgerechnet das von der CSU geführte BMFTR: Dorothee Bärs Ministerium überweist mehr als 700.000 Euro.