- Ist der Ruf erst ruiniert, kassiert sich Steuergeld recht ungeniert
„Correctiv“ hat ein veritables Glaubwürdigkeitsproblem, kassiert aber weiter Steuergeld für den „Kampf gegen Desinformation“. Beim Sponsoring ganz vorne mit dabei: ausgerechnet das von der CSU geführte BMFTR: Dorothee Bärs Ministerium überweist mehr als 700.000 Euro.
„Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich recht ungeniert“, weiß der Volksmund. Sollte dem tatsächlich so sein, steht der Rechercheplattform Correctiv – linksaktivistisch bis ins Mark, aber lange wohlgelitten in der Berliner Republik und kugelrund gefüttert von derselben – eine güldene Zukunft bevor. Wir erinnern uns: Es gab kürzlich dieses Urteil des Landgerichts Berlin II. Aus diesem geht hervor, dass die zentralen Aussagen des sogenannten „Geheimplans gegen Deutschland“ auf einer unwahren Berichterstattung beruhten.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.