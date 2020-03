Rixa Rieß hat Germanistik und VWL an der Universität Mannheim studiert und hospitiert derzeit in der Redaktion von CICERO

Maria Bescht* (40) ist Sexworkerin im Geizhaus in Hamburg. Seit zwölf Jahren arbeitet sie in der Branche und bekommt die Folgen der Corona-Krise nun deutlich zu spüren.

Frau Bescht*, alle Bordelle haben derzeit geschlossen. Wie verdienen Sie Ihr Geld?

Im Moment gar nicht. Gerade arbeite ich gar nicht. So wie das aussieht, wenn es länger anhält, werde ich Grundsicherung beantragen müssen. Ein paar ganz kleine Ersparnisse habe ich, aber ansonsten halte ich mich immer von Monat zu Monat über Wasser.

In einem Interview mit dem Geizhaus Hamburg wurde erwähnt, dass viele Ihrer Kolleginnen trotz der Auflagen privat weiterarbeiten ...

In der jetzigen Situation würde ich das auf keinen Fall empfehlen. Ich mache das auf keinen Fall. Im Moment hauptsächlich wegen des Virus. Außerdem käme das für mich nicht in Frage. Ich bin auch nicht mehr die Jüngste. In einem Bordell zu arbeiten, ist zudem sicherer. Ich würde mir das auch nicht zutrauen, an der Straße zu stehen.

Warum widersetzen sich einige Ihrer Kolleginnen den Auflagen und arbeiten trotzdem privat weiter?

Weil man eben keine staatliche Hilfe bekommt. Weil man nicht weiß, was man tun soll. Das ist brandgefährlich.

Mittlerweile gibt es viele Initiativen und Spendenaufrufe für Künstler und Freischaffende. Gibt es irgendeine Unterstützung für Sexworkerinnen?

Ich habe versucht, mich schlau zu machen. Aber in Bezug auf Prostitution gibt es da sehr wenig Information. Alle reden immer nur von Solo-Künstlern und Solo-Gewerbetreibenden. Prostitution ist das eben auch. Manche Organisationen und Stellen sind aber nicht mehr erreichbar und auf besetzt geschaltet. Man kommt da gar nicht mehr durch. Das fällt weg – man weiß nicht, wohin man sich wenden soll.

Einigen Sexworkerinnen droht jetzt auch die Obdachlosigkeit. Wie sieht es mit Ihrer Wohnsituation aus?

Ich habe eine Zwei-Zimmer-Wohnung seit 18 Jahren. Ich habe einen privaten Vermieter – da steht keine große Gesellschaft hinter. Man bekommt so wenig Informationen im Moment. Dass die Vermieter angehalten sind, einen nicht rauszuschmeißen, habe ich auch schon gehört. Aber wie das mit privaten Vermietern geregelt ist, weiß ich nicht. Der muss ja auch irgendwie über die Runden kommen. Ich glaube nicht, dass ich die Wohnung verliere, aber man hängt schon irgendwie in der Luft.

*Hinweis der Redaktion: Am 20. März erhielt das Geizhaus ein Schreiben des Bezirksamts mit dem Hinweis, dass die Bordelle zwar für den Pubikumsverkehr geschlossen sind, die Ausnahmesituation es aber zulasse, dass die Sexworkerinnen in den Bordellen wohnen dürften.

Wie lange können Sie denn überleben, ohne zu arbeiten?

Ich habe immer in einem offiziellen Laden gearbeitet; ich bin offiziell angemeldet. Ich habe seit 12 Jahren eine Steuernummer und mache jedes Jahr meine Einkommenssteuererklärung. Ohne Grundsicherung kann ich gerade so am 1. meine ganzen Sachen bezahlen. Danach ist finito. Und dann werde ich Grundsicherung beantragen, was ja momentan angeblich auch ganz unbürokratisch vonstattengehen soll. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe im Internet gefühlt 50 Dokumente ausgedruckt.

