Um die Redlichkeit von Empfehlungen richtig einschätzen zu können, hilft häufig ein Augenmerk auf den Absender. In seiner berühmten Zürcher Rede von 1946 plädierte der britische Premierminister Winston Churchill für „eine Art von Vereinigten Staaten von Europa“ - um freilich auszuschließen, dass Großbritannien an so etwas teilnähme. Und im gleichen Zeitraum waren es vor allem die Franzosen unter den Alliierten, die den Kriegsverlierer Deutschland zum Föderalismus drängten. Es gibt wohl kaum ein Land der westlichen Welt, das zentralistischer organisiert ist als Frankreich.

In Krisenzeiten erweist sich, wie stabil ein Staatengebilde ist. Das gilt für Deutschland ebenso wie für die Europäische Union. Der vorläufige Befund: Beide sind für den Ernstfall einer Naturkatastrophe wie die Corona-Pandemie nicht optimal konstruiert. Die Schwächen Deutschlands sind dabei handhabbar. Die der Europäischen Union nicht. Sie fällt in dieser existenziellen Krise bisher weitgehend aus.

