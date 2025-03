Die Antwort kam eine Woche später: „Der Frage zur Herkunft von SARS-CoV-2 wurde in mehreren wissenschaftlichen Studien nachgegangen“, schreibt die Parlamentarische Staatssekretärin Sabine Dittmar (SPD) am 23. November 2022. Und weiter unten, nachdem besagte Studien in aller Kürze zitiert wurden: „Insofern gibt es zum jetzigen Zeitpunkt keine stichhaltigen Gründe, die oben formulierte Einschätzung zu modifizieren, dass SARS-CoV-2 sehr wahrscheinlich natürlicher Herkunft ist und ursprünglich einem Tierreservoir entstammt.“