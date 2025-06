Frau Ludwig, nach der Bundestagswahl haben Sie als frisch gewählte Abgeordnete in einem Interview gesagt: „Mein volles Engagement wird auch weiterhin die Aufarbeitung des Versagens fast aller demokratischer Institutionen in der Corona-Zeit sein“ – und vehement einen Corona-Untersuchungsausschuss auf Bundesebene gefordert. In einigen Bundesländern, etwa in Brandenburg, gab es ja bereits Untersuchungsausschüsse, die auch die Möglichkeit haben, Zeugen zu laden und vereidigen zu lassen. Einen Untersuchungsausschuss im Bund soll es nun nicht geben, stattdessen hat sich die CDU/SPD-Koalition auf eine Enquete-Kommission verständigt. Reicht Ihnen das?