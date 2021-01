Den Lockdown verlängert, den Bewegungsradius auf 15 Kilometer in Landkreisen mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner eingeschränkt und die Kontaktbeschränkungen verschärft: Die vor wenigen Tagen beschlossenen Anti-Corona-Maßnahmen sind hart. Einer Blitzumfrage des Marktforschungsunternehmens Appinio zufolge hat zumindest noch die Mehrheit der Bevölkerung dafür Verständnis.

Anders sehen es Teile der Opposition im Bundestag: Sei es FDP-Parteichef Christian Lindner, FDP-Geschäftsführer Marco Buschmann oder der FDP-Fraktionsvize Christian Dürr – sie alle kritisieren auf Twitter den nun beschlossenen Bewegungsradius zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

Ein fester #Bewegungsradius hat in Berlin-Mitte ganz andere Konsequenzen als zum Beispiel im ländlichen Raum. In Ballungsräumen bleibt fast alles möglich, auf dem Land geht nichts mehr. Was soll das bringen? CL — Christian Lindner (@c_lindner) January 5, 2021

Katja Kipping, Vorsitzender der Partei Die Linke forderte an Stelle eines Bewegungsradius ein Recht auf Homeoffice, um Kontakte einzuschränken.

Wie wäre es anstelle eines pauschalen #Bewegungsradius mit einem Recht auf Homeoffice, um dort, wo es geht, unnötige Wege und Kontakte auf Arbeit einzusparen.

Wie wäre es mit einen #solidarischenLockdown? — Katja Kipping (@katjakipping) January 5, 2021

Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel bezeichnet die Maßnahmen der Bundesregierung gar als „lächerlich“ und spricht von „15-Kilometer-Hundeleinen“.

Gespaltene Bevölkerung

Immerhin eine knappe Mehrheit der Gesamtbevölkerung sieht das anders. Immerhin 57,3 Prozent können diese Maßnahme laut der Blitzumfrage von Appinio eher oder vollständig nachvollziehen. Dass die bereits beschlossenen Maßnahmen verlängert werden, können gar 72,2 Prozent eher oder vollständig nachvollziehen.

Die größten Zweifel hat die Bevölkerung demnach bei der Schließung der Gastronomie und des Einzelhandels. 22 Prozent können die geschlossenen Restaurants überhaupt nicht nachvollziehen, 21,5 Prozent können sie eher nicht nachvollziehen. Den geschlossenen Einzelhandel können 19,6 Prozent nicht nachvollziehen und 22,1 Prozent eher nicht nachvollziehen. Die größte Zustimmung gibt es von der Bevölkerung für das Verbot von Versammlungen und Events. 81,7 Prozent können diese Maßnahme in irgendeiner Weise nachvollziehen.

SPD-Anhänger mit Arbeit der Bundesregierung eher unzufrieden

Interessant sind die Zustimmungswerte, wenn man sie nach Parteianhängern gliedert: 73 Prozent der CDU-Anhänger bewerten die aktuelle Arbeit der Bundesregierung im Kampf gegen das Coronavirus als „eher positiv“ bis „positiv“. Hingegen finden nur 44 Prozent der SPD-Anhänger die aktuelle Arbeit der Regierung im Kampf gegen das Coronavirus „eher positiv“ bis „positiv“. Die größte Ablehnung zeigen die Anhänger der AfD. 83 Prozent bewerten die Arbeit der Bundesregierung im Kampf gegen das Coronavirus als „eher negativ“ bis „negativ“. Bei der FDP sind es immerhin 61 Prozent.

Tatsächlich stößt der 15-Kilometer-Bewegungsradius hingegen bei den meisten Parteianhängern auf Zustimmung – auch bei denen der FDP. Selbst bei den AfD-Anhängern ist der Wert mit 68 Prozent, die diese Maßnahme „eher nicht nachvollziehen“ bis „gar nicht nachvollziehen“ ein Stück geringer. Bei Anhängern der Partei Die Linke sind es 53 Prozent. Die Anhänger aller anderen im Bundestag vertretenen Parteien können das mehrheitlich nachvollziehen.

Robert-Koch-Institut meldet weiterhin hohe Zahlen

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat indes am 8. Januar einen neuen Höchststand bei den Todesfällen gemeldet. Binnen 24 Stunden registrierte das RKI 1.188 neue Todesfälle und 31.849 Neuinfektionen. Der bisherige Höchststand an Todesfällen war am 30. Dezember mit 1.129 Todesfällen erreicht. Die größte Anzahl an Neuinfektionen binnen 24 Stunden gab es weiterhin am 18. Dezember mit 33.777. Die aktuellen Zahlen sind laut RKI allerdings nach wie vor schwer zu interpretieren, da um Weihnachten und den Jahreswechsel herum Corona-Fälle verzögert entdeckt, erfasst und übermittelt worden seien. Mit wirklich belastbaren Zahlen rechnet das RKI frühstens erst wieder ab Ende kommender Woche.

Für die Umfrage hat Appinio vom 5. bis 6. Januar 2021 insgesamt 1.002 Deutsche im Alter zwischen 16 und 65 Jahren über das eigene Mobile-Panel befragt. Die Ergebnisse sind laut Institut repräsentativ für die deutsche Bevölkerung nach Alter und Geschlecht.