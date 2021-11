Vergangene Woche hat die wohl künftige Ampel-Regierung ihr Koalitionspapier vorgestellt. Doch bevor SPD, Grüne und FDP die ganz großen Projekte ihrer Regentschaft in Angriff nehmen können, müssten sie sich erstmal als Pandemie-Manager beweisen. Aber nicht nur der Pandemie selbst gilt es zu begegnen, sondern auch den sozialen und ökonomischen Auswirkungen, die direkte Folge der Corona-Maßnahmen sind. Anne Will formulierte es am Sonntagabend so: „Ohne Schonfrist: Gelingt der Ampelstart in der Corona-Krise?“

Mit dabei waren die Co-Vorsitzende der Grünen und wohl künftige Außenministerin Annalena Baerbock, der FDP-Chef und wohl künftige Finanzminister Christian Lindner sowie Noch-Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Außerdem die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), und die Spiegel-Journalistin Melanie Amann, die sich an diesem Sonntagabend keine Freunde machen wird, außer Anne Will vielleicht.