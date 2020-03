In der Krise und in der Not zeigt sich ja angeblich der wahre Charakter eines Menschen. Dafür gibt es dieser Tage viele anschauliche Beispiele. Jene Mitbürger etwa, die noch bis zuletzt Corona-Partys in öffentlichen Parks gefeiert haben und mit derlei ostentativer Rücksichtslosigkeit die staatlich verordnete Ausgangsbeschränkung erforderlich machten.

Oder eben auch diejenigen, die mit ihrer Arbeit – von den Supermarktkassen bis in die Krankenhäuser – überhaupt erst dafür sorgen, dass das Leben trotz Krise irgendwie weitergehen kann. Und dann muss man stets auch solche Leute ertragen, die noch die übelste Notlage dafür nutzen, um irgendwelche Sprüche zu klopfen, damit sie selbst besser dastehen. Man könnte von Trittbrett-Laberern, Trittbrett-Beschwichtigern und Trittbrett-Demagogen sprechen.

Eine Worst-of-Liste der Corona-Zitate

Ferda Ataman / dpa

Platz eins: Ferda Ataman

Die sogenannte „Integrationsaktivistin“ und Spiegel-Online-Kolumnistin schrieb am Montag auf Twitter: „Ich habe irgendwie eine Ahnung, welche Bevölkerungsgruppen in Krankenhäusern zuerst behandelt werden, wenn die Beatmungsgeräte knapp werden.“ Mit anderen Worten: Menschen mit Migrationshintergrund müssen im deutschen Gesundheitssystem damit rechnen, vernachlässigt zu werden; zur Not lässt man sie einfach sterben. Damit unterstellt Ataman tausenden Ärztinnen und Ärzten, Pflegerinnen und Pflegern (welcher Herkunft auch immer) nicht nur Rassismus, sondern pure Menschenverachtung. Und das in einer Situation, in der viele genau dieser Leute unter persönlicher Aufopferung alles dafür tun, um die medizinische Versorgung sicherzustellen und Leben zu retten. Mehr Niedertracht als im Tweet von Ferda Ataman ist kaum möglich. Sie betreibt keine Integration, sondern mit aller verbalen Gewalt eine Spaltung der Gesellschaft. Wer so schreibt, redet den Bürgerkrieg herbei. Unfassbar, dass so jemand weiter bei Spiegel Online kommentieren darf.

Andreas Winhart / dpa

Platz zwei: Andreas Winhart

Der bayerische AfD-Landtagsabgeordnete ist schon früher durch seinen Rassismus und seine offen zur Schau getragene Dümmlichkeit aufgefallen. Da ließ er sich die Gelegenheit natürlich nicht entgehen und kommentierte die Tatsache, dass Angela Merkel unter Corona-Quarantäne steht, wie folgt: „Merkel ist in Quarantäne! Gut, hinter Gitter wäre besser, aber ist ja schon mal ein Anfang.“ Natürlich tat er das, wie Ferda Ataman auch, auf Twitter. Man kann wirklich sagen: Wenn’s drauf ankommt, holt dieser Kurznachrichtendienst das Schlechteste aus den Menschen heraus. Natürlich löschte Winhart seinen Post nach kurzer Zeit wieder und wünschte „allen Betroffenen viel Kraft“. Das ist selbstverständlich die pure Verlogenheit. Was Typen wie Winhart sich wirklich wünschen, zeigt seine ursprüngliche Krisenkommunikation in aller Deutlichkeit.

Jutta Ditfurth / dpa Platz drei: Jutta Ditfurth

Die Ex-Grüne und Abgeordnete im Frankfurter Stadtparlament konnte am 26. Februar der Versuchung von Twitter ebenfalls nicht widerstehen und brachte folgende Nachricht über ihren eigenen Gesundheitszustand in Umlauf: „Beim letzten Stadtparlament hab ich mir Influenza eingefangen, 14 Tage heftig krank. Konnte ein paar Tage arbeiten. Jetzt wieder krank. Morgen nächstes Stadtparlament. Ich werde mich in den Römer schleppen und niesend durch die Reihen der AfD gehen, versprochen!“ Absichtliches Anstecken von unliebsamen Parlamentskollegen zu Zeiten einer Pandemie: Sollte das irgendwie ironisch gemeint gewesen sein, dann fällt das in die Kategorie von menschenverachtendem Zynismus. Wer wählt solche Leute eigentlich in ein Parlament?

