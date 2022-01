Marx’ Studie „Zur Kritik der politischen Ökonomie“ ist 1859 erschienen und damit über 150 Jahre, bevor Corona über die Welt gekommen ist. Und dennoch lässt es sich, losgelöst von seinem Ursprung, gut anwenden auf das, was wir in den vergangenen zwei Jahren erleben und ertragen mussten, über das wir gegrübelt und geschimpft haben, und an dem manch einer derart verzweifelt ist, dass es lange dauern wird, Kopf, Herz und Seele wieder in einen prä-pandemischen Zustand zu versetzen.