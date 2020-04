So erreichen Sie Christoph Schwennicke:

Das ist vielleicht für einen Journalisten, als Wortwerker, ein etwas überraschendes Bekenntnis. Ich habe auch gar nichts gegen den Wohllaut des guten Stils, im Gegenteil. Aber im Moment interessiere ich mich viel brennender für Zahlen als für Worte. Die Seite, die meine Begierde nach Zahlen stillt, ist worldometer.

Dort pflegen sie schnell und übersichtlich die neuesten Corona-Zahlen der Johns-Hopkins-Universität in eine übersichtliche Tabelle ein. Und diese Tabelle bescheinigt Deutschland ein großes Problem. Aber auch eine herausragende Arbeit im Kampf gegen das Virus, gegen das noch lange kein Impfstoff da sein wird. Die wichtigsten zwei Kolonnen, an denen man das ablesen kann, sind ganz hinten im Länderranking.

Gutes Zeugnis für Deutschland

Die absoluten Zahlen der offiziell Infizierten, nach denen das Ranking listet, ist gar nicht so aussagekräftig. Wichtiger sind die Kolonnen, in denen Kranke pro eine Million Einwohner und die Zahl der Toten je eine Million Einwohner aufgelistet werden. In meinen Augen ist das das Maß, um die Leistung der Politiker, des Gesundheitssystems und der ganzen Gesellschaft ablesen zu können. Bei Deutschland kommen da, Stand Donnerstagmorgen, derzeit auf 1.352 registrierte Infizierte pro einer Million Einwohner 28 Tote.

Zum Vergleich drei Nachbarländer, die vom allgemeinen Standard als Maß einzuschätzen sind. In Belgien kommen auf 2.019 Infizierte je einer Million Einwohner 193 Tote. In der Schweiz sind es 2.690 zu 103, in den Niederlanden 1.199 zu 131. Diese Zahlen und ihr Vergleich stellen Deutschland ein sehr gutes Zeugnis aus, auch im Vergleich mit Ländern, die für ihre Perfektion, wie die Schweiz, sprichwörtlich bekannt sind.

Die Unfehlbaren unter den Journalisten

Übrigens gilt das auch für die Zahl der insgesamt durchgeführten Tests. Bei den knapp eine Millionen Tests in Deutschland können weltweit nur sehr wenige Länder mithalten. Ja, meinetwegen kann man die nölend-monotone Stimme von Herrn Wieler vom Robert-Koch-Institut jeden Morgen nicht mehr hören, meinetwegen eiert er manchmal auch herum und hat zu Anfang auch schwer daneben gelegen mit der Einschätzung, dass die Pandemie Deutschland nicht erfassen werde.

Man darf sich da geirrt haben auf einer Datengrundlage, die vonseiten des Ursprungslandes vielleicht nicht so wahrhaftig war, wie man sich das als Wissenschaftler gewünscht hätte. Viel schlimmer sind da die Unfehlbaren unter uns Journalisten, die erst genau wussten, dass hier alle einer Hysterie erliegen, um dann übergangslos auf die politischen Akteure einzudreschen, die alles viel zu später erkannt und entsprechend gehandelt hätten.

Die Experten machen einen exzellenten Job

Ja, meinetwegen ist Deutschlands prominentester Virologe Christian Drosten ein bisschen wehleidig gewesen, wenn er sagte, er halte die Karikaturen nur schwer aus, die er von sich in der Zeitung sehe. Aber! Aber! Aber! Diese beiden Experten, Drosten und Wieler, machen einen exzellenten Job, sonst wären die Zahlen nicht so wie sie sind. Und nur diese Zahlen zählen, um ihre Leistung zu bemessen. Sonst nichts.

Sie sind keine Medienprofis und haben also kein Mikrofontraining gehabt und haben auch die heiße Küche der Öffentlichkeit vorher so nicht erlebt. Aber erstens ist das nicht ihre erste Aufgabe, sondern dieses Land vor einem viralen GAU zu bewahren. Und zweitens machen sie selbst die Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärung noch richtig gut, wie man etwa dem täglichen Podcast von Drosten im NDR entnehmen kann.

Das ist mein kleiner säkularer Gottesdienst in diesen Tagen. Er gibt mir Halt, Hoffnung und Erkenntnis. Und jetzt weiter im hemmungslosen Lobpreis. Die Spitzenpolitiker in Bundesregierung und in den Ländern machen ebenfalls einen exzellenten Job.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel. Service & FAQ

schließen x Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden. Der erste Monat ist gratis, danach 8,90 /Monat. Service und FAQs

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden. Service & FAQ