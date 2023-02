Bernhard Müller ist Astrophysiker und Professor an der Monash University in Australien.

Nach drei Jahren neigt sich die akute Phase der Corona-Pandemie dem Ende zu. Die sichtbaren Maßnahmen verschwinden, vielfältige Folgen bleiben. Es regt sich spürbar das Bedürfnis nach Aufarbeitung. Laut einer Umfrage der Zeit wünschen sich mittlerweile 58 Prozent der Deutschen eine vom Bundestag eingesetzte Kommission zur Aufarbeitung der Pandemie. Prominente Akteure beginnen darüber zu sprechen, was sie aus heutiger Sicht anders machen würden, was sie (oder andere) von Anfang an anders hätten machen sollen und was sie vorsichtiger, deutlicher oder zu einem anderen Zeitpunkt hätten sagen sollen.

Es ist freilich keine harmonische gemeinsame Rückschau, welche die verschiedenen Erfahrungen aus der Pandemie sinnvoll zusammenführt. Der Chor der Stimmen ist vielfältiger, der Ton der Auseinandersetzung weniger martialisch als in der Zeit, da mit harten Bandagen um konkrete Maßnahmen gerungen wurde. Aber es täuscht, wenn sich alte Gegner nun scheinbar in früher strittigen Punkten einig sind, etwa dass Schulschließungen überflüssig oder Ausgangssperren unverhältnismäßig waren, wie Karl Lauterbach es jüngst einräumte.