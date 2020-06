Ein Vierteljahr ist es nun her, dass das neuartige Coronavirus seinen Sturmlauf über den Globus begann. Zunächst einmal hat die Pandemie die Welt zum Stillstand gebracht. Jetzt aber wird erkennbar, dass das Virus in fast allen Bereichen des Lebens beschleunigend, reinigend und augenöffnend gewirkt hat. Eine große Inventur ist in Folge des Virus in der ganze Welt im Gange. Eine große Reinungaktion. Das Virus als Meister Propper. Eine vorläufige Bilanz in fünf Punkten.

1. Internationale Politik: Shutdown der Blender und Breitbeinigen

