- „Bei der Frage der Impfnebenwirkungen steht der Elefant mitten im Raum“
Eine Initiative kritischer Wissenschaftler und Ärzte fordert ein sofortiges Moratorium für die neuartigen mRNA-Impfstoffe. Im Interview sprechen die Mediziner Matthias Schrappe und Erich Freisleben über offene Fragen bei der neuartigen mRNA-Impfung.
Dr. med. Erich Freisleben war bis 2023 in Berlin als Facharzt für Innere Medizin hausärztlich tätig. Er hatte bereits in November 2022 in einem Buch „Sie wollten alles richtig machen“ von 260 gemeldeten schweren Nebenwirkungen berichtet. Er gehört zu den Erstunterzeichnern des Manifests „Stoppt mRNA-Impfstoffe. Moratorium jetzt!“.
