Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“ und „Kulturpessimismus. Ein Plädoyer". Zuletzt erschien von ihm „Politischer Kitsch. Eine deutsche Spezialität“ bei Claudius.

Jeder, der ein wenig Philosophie studiert hat, kennt das sogenannte Trolley-Problem. Dabei handelt es sich um ein Gedankenexperiment. In der am häufigsten kolportierten Variante geht es so: Eine Straßenbahn rast unkontrolliert auf eine fünfköpfige Gruppe von Gleisarbeitern zu. Ein Weichenwärter hat die Möglichkeit, den Zug auf ein Gleis umzulenken, auf dem nur ein Arbeiter steht. Wie soll sich der Weichenwärter entscheiden? Den Dingen ihren Lauf lassen? Die Weiche umstellen? Einen Menschen vorsätzlich töten, um fünf zu retten?

Gedankenexperiment mit Schwächen Wie jedes Gedankenexperiment so hat auch dieses Schwächen. Sein Hauptproblem: Es ist eben ein Gedankenexperiment und daher abstrakt. Gerade deshalb aber deckt es die Prinzipien auf, nach denen wir im Alltag moralisch urteilen, die aber ethisch kaum begründbar sind. Sein Witz besteht darin, dass es uns auf ein utilitaristisches Glatteis führen möchte. Denn geht man davon aus, dass moralisch geboten ist, was den größten Nutzen für die größte Zahl verspricht, sollte der Weichenwärter den einen Arbeiter dem Leben der fünf opfern. Was aber, wenn der eine Arbeiter auf dem Nebengleis der Sohn des Weichenwärters ist? Kein Vater würde sein Sohn opfern. Nicht für fünf, nicht für hundert, nicht für tausend Menschen. Logisch zu begründen ist das allerdings nicht.

