Jakob Arnold hospitiert bei Cicero. Er studiert an der Universität Erfurt Internationale Beziehungen und Wirtschaftswissenschaften.

Es war die Meldung der letzten Wochen: Das deutsche Unternehmen Biontech hat zusammen mit Pfizer einen wirksamen Impfstoff gegen das Coronavirus gefunden. Mittlerweile haben sich weitere Pharmaunternehmen mit ähnlichen Meldungen an die Öffentlichkeit gewandt.

Vor allem die Luftfahrt wittert seither Morgenluft. Sollte durch einen Impfstoff die Infektionsgefahr sinken, könnte das die Fluggesellschaften aus ihrem monatelang verordneten Tiefschlaf aufwecken. Laut der US-amerikanischen Zeitung The Hill hat die Branche bereits einen ersten Plan.

Digitaler Gesundheits-Reisepass fast fertig

So wird derzeit ein digitaler Reisepass entwickelt, in dem vermerkt ist, ob der jeweilige Passagier bereits geimpft wurde. Die IATA, Dachverband vieler Fluggesellschaften, hatte bereits im Laufe der letzten Woche angekündigt, dass die Entwicklung einer solchen Dokumentation bereits in der finalen Phase ist.

Auf dem Pass würden Informationen des Passagiers zu seiner Test- und Impfhistorie eingepflegt. Der Pass würde einen schnellen Austausch zwischen Regierungen, Fluggesellschaften, Laboren und Passagieren ermöglichen.

Ziehen die Airlines mit?

Offiziell soll es vor allem darum gehen, mehr Informationen zur Pandemie zu sammeln und den Passagieren beim Umgang mit dem Virus an ihrem Zielort zu helfen, um eine Quarantäne oder sonstige Beschränkungen zu vermeiden.

Ob ein solcher Pass von den großen Airlines (verpflichtend) genutzt wird, ist noch unklar. Die australische Gesellschaft Qantas hat jedoch beispielsweise angekündigt, nur geimpfte Passagiere auf internationalen Flügen mitzunehmen. Dieser Linie dürften sich voraussichtlich weitere anschließen.

Den Bericht von The Hill können Sie hier lesen (englisch).