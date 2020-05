Was aber ist denn nun so fürchterlich einfältig an diesem Harari-Satz? Nun, erstens werden nicht die meisten von uns, sondern fast alle überleben. Zweitens wird die Welt danach dieselbe Welt sein wie zuvor – lediglich befreit von der Corona-Gefahr, die jetzt und bis auf Weiteres die Welt so gefährlich anders erscheinen lässt.