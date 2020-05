Insbesondere wenn es um Leben und Tod geht, ist man als Verantwortlicher daher gut beraten, mit Augenmaß zu agieren. Die Schulschließungen ab dem 16. März und die Ausgangsbeschränkungen in der Folgewoche waren vor dem Hintergrund der damaligen Daten und der Ungewissheiten hinsichtlich Infektiosität, Ausbreitung und Letalität von SARS-CoV-2 notwendig und gut begründbar. Doch politische Entscheidung sollten, zumindest in einer Demokratie, nicht in Stein gemeißelt sein.