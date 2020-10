So erreichen Sie Cicero-Redaktion:

Ab dem frühen Nachmittag berät sich Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Eigentlich sollte der Termin erst am Donnerstag stattfinden. Aufgrund rasant steigender Corona-Infektionszahlen wurde der Termin jedoch um einen Tag vorgezogen.

„Lockdown light“?

Seitens des Bundes sind für heute deutlich strengere Beschlüsse geplant. Bereits beim vergangenen Bund-Länder-Treffen zeichnete sich ab, dass Angela Merkel die beschlossenen Maßnahmen für unzureichend hält. „Die Ansagen hier sind nicht hart genug. Dann sitzen wir in zwei Wochen eben wieder hier“, fasste sie nach Angaben aus Teilnehmerkreisen die stundenlangen Beratungen zusammen.

Nun will die Bundesregierung die steigenden Corona-Infektionszahlen mit drastischen Maßnahmen in den Griff bekommen, auch in Hinblick auf Weihnachten. Betroffen ist vor allem das öffentliche Leben: Laut einer Beschlussvorlage des Bundes für die Videokonferenz sollen Gastronomie- und Freizeiteinrichtungen vorübergehend geschlossen werden. Außerdem geplant sind Kontaktbeschränkungen.

