Corona-Impfschäden - Behördenpoesie beim Paul-Ehrlich-Institut

Noch immer weiß die Öffentlichkeit nicht, wie viele Fälle von schweren Nebenwirkungen die mRNA-Impfung gegen Corona hatte. Das liegt vor allem an einer sprachlichen Verwirrpolitik durch das Paul-Ehrlich-Institut. Längst sind auch namhafte Virologen wie Alexander Kekulé irritiert.