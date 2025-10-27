mRNA-Impfung
Umstrittene mRNA-Impfungen / picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer

Corona-Impfschäden Behördenpoesie beim Paul-Ehrlich-Institut

Noch immer weiß die Öffentlichkeit nicht, wie viele Fälle von schweren Nebenwirkungen die mRNA-Impfung gegen Corona hatte. Das liegt vor allem an einer sprachlichen Verwirrpolitik durch das Paul-Ehrlich-Institut. Längst sind auch namhafte Virologen wie Alexander Kekulé irritiert.

VON LENA BÖLLINGER am 28. Oktober 2025 10 min

Autoreninfo

Lena Böllinger ist Journalistin mit Schwerpunkt Feminismus, Kultur und Gesundheit.

So erreichen Sie Lena Böllinger:

Zur Artikelübersicht

Behörden sind nicht bekannt für sprachliche Lebendigkeit und doch sollte man die Kreativität der Bürokraten nicht unterschätzen. Franz Kafka hat es in seinem Roman „Der Prozess“, der posthum 1925 erschien, anschaulich demonstriert. Da verkünden etwa „die Erklärer“ der „einleitenden Schriften zum Gesetz“: „Richtiges Auffassen einer Sache und Missverstehen der gleichen Sache schließen einander nicht vollständig aus.“ Hundert Jahre später scheinen die „Amtspersonen“ des 21. Jahrhunderts die Literaten des 20. Jahrhunderts übertreffen zu wollen: Gäbe es einen Literaturpreis für „Behördenpoesie“ – das Paul-Ehrlich-Institut hätte ihn allemal verdient. Die sprachlichen und logischen Verrenkungen, mit denen das Institut versucht, mögliche Impfschäden wegzudefinieren, sind wirklich beeindruckend.

Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) ist die in Deutschland zuständige Bundesbehörde für die Zulassung und die Überwachung der Sicherheit von Impfstoffen. Theoretisch also die Behörde, die insbesondere die Beobachtungen und Erfahrungen jener Menschen ernst nimmt, die einen Impfschaden erlitten haben. Doch die Impfgeschädigten – etwa aus der „Selbsthilfegruppe Tübingen“ – berichten von einer Behörde, die sie im Stich lässt. „Das Paul-Ehrlich-Institut ist für uns ‚Post-Vac-ler‘ der absolute Endgegner,“ erzählt eine Betroffene einer Journalistin.  Auch eine andere Betroffene berichtet von ihrem vergeblichen juristischen Kampf um Anerkennung des Impfschadens und Entschädigung: „Die Richter machten mir deutlich, sie würden mir glauben – ich hätte ja eine umfassende Sammlung von Studien beigelegt – und ich täte ihnen allen leid. Das würde aber leider alles nicht ausreichen, weil meine Symptomatik seitens des Paul-Ehrlich-Instituts nicht als Sicherheitssignal gewertet wird.“

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Rainer Mrochen | Di., 28. Oktober 2025 - 08:59

Dem wachen Menschen und selbst denen, die in diesem Zusammenhang nicht ganz so "woke" sind, sollte in der Zwischenzeit ein Licht aufgegangen sein. Corona: gentherapeutisches Spritzen, staatliche Verordnungen, Diffamierungen kritischer Geister, Bestrafung, Behauptung falscher Tatsachen, glatte Lügen, kein Wille zur Aufarbeitung und das Ganze vom Bundesverfassungsgericht abgesegnet, müssen als der Staatsbetrug des Jahrhunderts betrachtet werden. Was bleibt, wird eine historische Aufarbeitung sein, so sie stattfindet. Am Ende haben den Schaden die Einen und die Straflosigkeit die Anderen; wohl gemerkt: mit Orden behängt. Das benennen dieser Leute spare ich mir. Sie sind bekannt und widern mich nur noch an. Weiter im Geschäft ohne Konsequenzen. Halleluja!

Jens Böhme | Di., 28. Oktober 2025 - 09:36

Dass Post vac zu Long Covid zugeordnet wurde, ist an sich bereits unwissensc

Dorothee Sehrt-Irrek | Di., 28. Oktober 2025 - 09:49

zumal es für evtl. Impfgeschädigte von sehr großer Bedeutung ist!
Ich persönlich halte die Covid-Impfung grundsätzlich für einen Segen, so wie auch fast alle anderen Impfungen, besonders auch die Grippeimpfungen, wo ich als medizinischer Laie die Covid-Impfung annähernd verorten würde.
Die Grippeimpfungen sind noch nicht verpflichtend und es bedarf evtl. noch mehr Forschung, um sie dazu zu machen.
Mein Problem mit der Corona-Impfung war also die evtl. noch unsichere Forschungslage, die vlt. fehlende grundsätzliche Verortung des Coronavirus, aber die evtl. viel zu schnell versuchte "Verordnung" dieser Impfung.
Vielleicht hätte sie zunächst für Hochrisikopatienten augereicht?Die Folgen der Impfung könnten evtl. auch deshalb schwer zu ermitteln sein, weil ich persönlich Ibuprofen nutzte, um solchen Folgen vorzubeugen.
Bitte immer einen Arzt* oder Apotheker* fragen.
Ibuprofen ist eines der meist verwendeten Schmerzmittel ff.
Es wäre vielleicht sinnvoll, Ibuprofen breit zu erforschen...

Achim Koester | Di., 28. Oktober 2025 - 10:29

Wenn der Staat Impfschäden anerkennt und damit zugibt, ist er in der Haftung für die Folgen. Das ist Grund genug, alle Hebel in Bewegung zu versetzen, und jeglichen Zusammenhang zu leugnen. Das ist zwar zynisch gegenüber den Opfern, aber das interessiert Politiker überhaupt nicht. Hauptsache es wird Geld für unsinnige andere Projekte hinausgeworfen.

Maria Arenz | Di., 28. Oktober 2025 - 10:46

gäbe eine Lösung. Würde man die Meldeportale für Impfschäden in die bewährten Hände der für ihren Eifer inzwischen hinreichend berüchtigten Meldestellen für Hass & Hetze, Majestätsbeleidigung und Volksverhetzung legen, könnte man den berechtigten Ansprüchen der Impfgeschädigten Rechnung tragen, könnte mit belastbarem Datenmaterial der Volksgesundheit dienen und würde der Meinungsfreiheit wieder den Platz als Grundvoraussetzung einer funktionierenden Demokratie verschaffen, der ihr nach dem Grundgesetz zu kommt. Mit der vorgeschlagenen unbürokratischen Umwidmung der Aufgaben wäre auch die Arbeitslosenstatistik geschont. Aber ich weiß schon, der Vorschlag ist viel zu vernünftig.Er wird genausowenig Gehör finden, wie meine Idee, mit einer Fremdenlegion die Bundeswehr innerhalb weniger Jahre zu einer ernst zu nehmenden Armee zu machen und gleichzeitig das Stadbild zu verbessern.

IngoFrank | Di., 28. Oktober 2025 - 11:03

gewollt und nicht erwünscht.
Dabei geht es nicht um die paar € die verschleudert wurden z.B bei der Massenbeschaffung …., Es geht vielmehr um die totale Einschränkung der freiheitlichen Rechte, das Wegsperren der Alten und das Einsperren des Restes der Bevölkerung. Die vehement von den uns führenden Politik-Hasardeuren verleugneten Nebenwirkungen der Impfung , mal ganz abgesehen.
Einen ganz anderen Grund in der Nicht- Aufarbeitung sehe ich in der Blaupause der Einschränkungen für zukünftige „Staatskriesen“ .
Außer einigen „Rechten Al Hutträgern und Coronaleugnern“ gab es ja keinen nennenswerten Wiederstand gegen die uns Regierenden. Und davon ist bei zukünftigen Freiheits & Meinungseinschränkungen auszugehen …… wenn sich „die da oben“ nicht gravierend täuschen …. Honecker & Mielke meinten auch die DDR fest im Griff zu haben. Sie wurden vom Volk weggefegt & täuschten sich !
Mit freundlichen Gruß aus der Erfurter Republik

Peter William | Di., 28. Oktober 2025 - 11:08

nicht klar wie viele Leben durch die Impfungen gerettet oder wie viele schwere Verläufe mit irreversiblen Gewebeschäden an der Lunge verhindert wurden. Nebulöse Nachwirkungen werden ins Feld geführt die es angeblich geben soll um eine "neue" Technologie zu verunglimpfen die sonst wie viele Leben gerettet hat und auch in Zukunft retten wird. Sooo ein Schwachsinn!

Wäret ihr nicht fett wie Elefanten und würdet euch fast ausschließlich von Müll ernähren ginge es euch auch besser, noch 2x die Woche Sport in den Mix werfen...

Rainer Mrochen | Di., 28. Oktober 2025 - 15:07

Warum sind mindestens 25% der Bevölkerung auch ohne Spritze gesund durch die asoziale Coronazeit gekommen? Warum fragen sie nicht, resp. informieren sie sich nicht über den Ursprung des Virus? Warum nehmen sie, wie es scheint, alles ohne offensichtlich jegliche Nachfrage als gegeben hin? Was hat "fett sein wie Elefanten" (auch da sind sie unaufgeklärt) mit Corona zu tun? Woher wissen sie eigentlich wer "die" sind, die sich von "Müll" ernähren? Von welchem "Mix" sprechen sie, wenn sie Ernährung aus "Müll" und und Sport in einen Topf werfen? Grundsätzlich ist ihr Text abgrundtief abscheulich und in jeder Hinsicht persönlich beleidigend, weil absolut verallgemeinernd und völlig undifferenziert.

Ernst-Günther Konrad | Di., 28. Oktober 2025 - 14:44

Nichts anderes wollen diese Institutionen und staatliche Stellen erreichen. Alle sollen irgendwie Schuld haben, nur nicht der Staat, damit er nicht zahlen muss und die Ärzte, die trotz ihrer Ausbildung mindestens skeptisch hätten sein müssen, die größtenteils aber auch mitgemacht haben. Bleibt zum Schluss der Geimpfte, der entweder anfangs überzeugt getäuscht wurde, diejenigen die sich haben beruflich verpflichtet impfen lassen müssen und diejenigen, die sich anderen unterschiedlichsten Gründen zum Impfen entschieden haben. Und inzwischen blickt fast keiner mehr durch, so er nicht vom Fach ist oder sich ausschließlich it diesem Thema befasst hat und noch befasst. Und noch immer werben diese Verbrecher für Corona Impfungen und machen bereits wieder Angst vor anderen Viren. Und die medialen Helfer und die vielen Promis und Politiker, die uns Kritiker beschimpft und diffamiert haben, sie tun so, als wäre nichts gewesen. Aufklärung und Konsequenzen für die Tür will keiner.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.