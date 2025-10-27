- Behördenpoesie beim Paul-Ehrlich-Institut
Noch immer weiß die Öffentlichkeit nicht, wie viele Fälle von schweren Nebenwirkungen die mRNA-Impfung gegen Corona hatte. Das liegt vor allem an einer sprachlichen Verwirrpolitik durch das Paul-Ehrlich-Institut. Längst sind auch namhafte Virologen wie Alexander Kekulé irritiert.
Behörden sind nicht bekannt für sprachliche Lebendigkeit und doch sollte man die Kreativität der Bürokraten nicht unterschätzen. Franz Kafka hat es in seinem Roman „Der Prozess“, der posthum 1925 erschien, anschaulich demonstriert. Da verkünden etwa „die Erklärer“ der „einleitenden Schriften zum Gesetz“: „Richtiges Auffassen einer Sache und Missverstehen der gleichen Sache schließen einander nicht vollständig aus.“ Hundert Jahre später scheinen die „Amtspersonen“ des 21. Jahrhunderts die Literaten des 20. Jahrhunderts übertreffen zu wollen: Gäbe es einen Literaturpreis für „Behördenpoesie“ – das Paul-Ehrlich-Institut hätte ihn allemal verdient. Die sprachlichen und logischen Verrenkungen, mit denen das Institut versucht, mögliche Impfschäden wegzudefinieren, sind wirklich beeindruckend.
Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) ist die in Deutschland zuständige Bundesbehörde für die Zulassung und die Überwachung der Sicherheit von Impfstoffen. Theoretisch also die Behörde, die insbesondere die Beobachtungen und Erfahrungen jener Menschen ernst nimmt, die einen Impfschaden erlitten haben. Doch die Impfgeschädigten – etwa aus der „Selbsthilfegruppe Tübingen“ – berichten von einer Behörde, die sie im Stich lässt. „Das Paul-Ehrlich-Institut ist für uns ‚Post-Vac-ler‘ der absolute Endgegner,“ erzählt eine Betroffene einer Journalistin. Auch eine andere Betroffene berichtet von ihrem vergeblichen juristischen Kampf um Anerkennung des Impfschadens und Entschädigung: „Die Richter machten mir deutlich, sie würden mir glauben – ich hätte ja eine umfassende Sammlung von Studien beigelegt – und ich täte ihnen allen leid. Das würde aber leider alles nicht ausreichen, weil meine Symptomatik seitens des Paul-Ehrlich-Instituts nicht als Sicherheitssignal gewertet wird.“
