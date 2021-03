So erreichen Sie Alexander Marguier:

Ein ganzes Jahr lang quält sich dieses Land inzwischen durch die Pandemie – und zwar mit einer staatlichen Inkompetenz, die wohl kaum jemand für möglich gehalten hätte. Zu Beginn der Corona-Krise konnte in der Tat niemand erwarten, dass die politisch Verantwortlichen spontan einen stringenten Weg aus der Malaise aufzeigen. Ganz einfach, weil damals noch zu wenig über jenes Virus bekannt war, das in den vergangenen zwölf Monaten jedes andere Problem in den Schatten gestellt hat (obwohl letztere keineswegs weniger geworden sind).

Aber die Wissenschaft, hinter der sich die Politik gern verschanzt, um eigenes Handeln als alternativlos darzustellen, hat längst geliefert. Unsere staatlichen Institutionen hingegen desavouieren sich selbst mit jedem Tag ein bisschen mehr: Wenn Impfstoffe trotz Produktionsengpässen zwar vorhanden sind, aber nicht verabreicht werden, weil weiterhin über Priorisierung gestritten wird, dann gibt es da nichts mehr schönzureden. Und so weiter und so fort, die Negativbeispiele nehmen kein Ende.