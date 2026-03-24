„Das Wahlergebnis ist ein Fiasko“, räumte der frühere Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am 22. März 2026 in der ARD-Sendung Caren Miosga ein. Gerade hatte die SPD ihre zweite verheerende Niederlage kurz hintereinander bei einer Landtagswahl kassiert. In Baden-Württemberg waren die Genossinnen und Genossen am 8. März mit 5,5 Prozent nur noch mit Mühe über der Fünfprozenthürde gekommen. Zwei Wochen später dann das Fiasko in Rheinland-Pfalz: minus 9,9 Prozent für die Partei des amtierenden SPD-Ministerpräsidenten. Derweil verdoppelte die AfD ihren Stimmenanteil auf fast 20 Prozent, ganz ähnlich wie kurz zuvor in Baden-Württemberg. Lauterbach sagte bei Miosga auch dies: „Die Arbeiter haben jetzt zu 39 Prozent AfD gewählt. Wir verlieren diese früheren Stammwähler der SPD.“ Das klassische SPD-Milieu bröckelt nicht mehr weg, es bricht regelrecht ein – und wandert zur AfD. Über viele mögliche Gründe wird nach der Wahl bei Miosga, Lanz & Co. geredet, nur nicht hierüber: