Karl Lauterbach
Sagt manchmal aus Versehen die Wahrheit: Karl Lauterbach am 19. März vor seiner Anhörung vor der Enquete-Kommission des Bundestages / picture alliance/dpa | Soeren Stache

Corona-Enquetekommission des Bundestages Lauterbach und die Mär vom Fremdschutz durch Impfung

Auf Einladung der SPD hat Ex-Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in der Corona-Enquete-Kommission seine Sicht der Dinge erläutert – und einen echten Hammer geliefert. Ein Teil seiner Aussagen entlarvt die Impfpflicht im Gesundheitswesen als politisch-ideologisches Projekt.

VON VOLKER REKITTKE am 24. März 2026 9 min

Autoreninfo

Volker Rekittke ist Journalist in Tübingen und schreibt u.a. über Wirtschafts- und Gesundheitspolitik. Ab Ende 2021 hat er intensiv zu Corona und speziell Impfnebenwirkungen gearbeitet. Zuletzt hat er sich als Wissenschaftlicher Mitarbeiter einer BSW-Abgeordneten unter anderem mit der Aufarbeitung der Pandemiepolitik beschäftigt. 2022/23 hat er an der Universität Tübingen promoviert.

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„Das Wahlergebnis ist ein Fiasko“, räumte der frühere Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am 22. März 2026 in der ARD-Sendung Caren Miosga ein. Gerade hatte die SPD ihre zweite verheerende Niederlage kurz hintereinander bei einer Landtagswahl kassiert. In Baden-Württemberg waren die Genossinnen und Genossen am 8. März mit 5,5 Prozent nur noch mit Mühe über der Fünfprozenthürde gekommen. Zwei Wochen später dann das Fiasko in Rheinland-Pfalz: minus 9,9 Prozent für die Partei des amtierenden SPD-Ministerpräsidenten. Derweil verdoppelte die AfD ihren Stimmenanteil auf fast 20 Prozent, ganz ähnlich wie kurz zuvor in Baden-Württemberg. Lauterbach sagte bei Miosga auch dies: „Die Arbeiter haben jetzt zu 39 Prozent AfD gewählt. Wir verlieren diese früheren Stammwähler der SPD.“ Das klassische SPD-Milieu bröckelt nicht mehr weg, es bricht regelrecht ein – und wandert zur AfD. Über viele mögliche Gründe wird nach der Wahl bei Miosga, Lanz & Co. geredet, nur nicht hierüber:

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IngoFrank | Di., 24. März 2026 - 18:12

wieviel Bevormundung, Unterdrückung und Einschränkung der personlichen Freiheit auch der Freiheit der Berufsauspbung sich das Volk gefallen lässt. Und das Volk, hat sich willenlos vereinnahmen lassen. Es hat funktioniert.
Auch bei mir ! Ich pflegte meine Mutter schon über viele Jhre zu Hause mit Teilunterstützung eines ambulanten Pflegedienstes den ich dann abbestellte weil keine Sutzausrüstung zur Verfügung stand. Es war eine über die Zeit Gesehene eine schwere Zeit die wir zwar
gut überstanden haben aber um welchen Preis. Unsere Tochter ist 4fach geimpft und hatte vergangenes Jahr wieder Corona. Seltsam sehr seltsam !
Mit besten Gruß aus der Erfurter Republik

Am 23.Dezember 2021 entschloss ich mich meine erste Impfung abzuholen. In meinen damaligen Heimatort war u.a. ein Impfzentrum in einem langgestreckten Einkaufszentrum. An drei verschiedenen Orten war irgendwas mit Impfung. An zweien bin ich weggeschickt. Bei der dritten Stelle bekam ich nach einigen Minuten gesagt, ich sei hier falsch, ich müsse zurück. Und das habe ich wörtlich genommen und bin raus und nach Hause. Meine Lebensgefährtin hatte weniger göttlichen Beistand und musste zwei Impfungen machen, um vor der dritten Pflichtimpfung (sie ist Krankenschwester) krankheitsbedingt langfristig auszufallen. Leider waren schon die zwei Pflichtimpfungen zwei zuviel gewesen. Ihre Fibromyalgie interessierte vor den Impfungen niemanden. Stattdessen geistern "wissenschaftliche" Artikel im Netz, dass Covid-19-Impfung das Risiko einer neu auftretenden Fibromyalgie vermindern könne. Dazu weiß der praxisbezogene Laie: wer eine Fibromyalgie hat, hat diese das ganze Leben lang.

Im nachhinein gesehen ob Impfgegner, Kritiker oder Befürworter, sehe ich wie Sie lieber Herr Frank die mitunter schlimmste "Nebenwirkung" dieser unglückseligen Jahre und Politik. Bei der wir Bürger weiß Gott auch keinen unerheblichen Anteil daran hatten. Nachbarn, die sich plötzlich in Blockwartmanier übten und viel dazu beitrugen bzw. unmenschliche Ausgrenzungsmaßnahmen nicht Geimpfter bis hin zu Beerdigungen einsam verstorbener Angehöriger mit befürworteten. Genau wie die Eingriffe in unsere Grundrechte sowie den freien Willen des Individuums seitens des Staates. Wie Sie zurecht sagen, eine ausgezeichnete Testmöglichkeit um zu sehen wie weit man gehen kann seitens der Obrigkeit und der Wissenschaft außerhalb von Laboren und Parlamenten. Und mein womöglich zu hartes bzw. unfaires Urteil über uns Teilnehmer dieser Versuchsreihen lautet Nicht bestanden! Und deshalb müssen wir bis heute mit den Nebenwirkungen irgendwie klarkommen. LG aus RLP!

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