Hans-Jürgen Papier ist Staatsrechtswissenschaftler. Von April 2002 bis 2010 war er Präsident des Bundesverfassungsgerichts.

Herr Papier, Deutschland hat gewählt. Ende Oktober tritt der 20. Deutsche Bundestag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Gibt es da etwas, was Sie den oftmals noch jungen und unerfahrenen Abgeordneten gerne mit auf den Weg geben würden?

Als Staatsrechtler würde ich ihnen gerne sagen, dass sie als unmittelbar vom Volk gewählte Repräsentanten eigentlich das demokratisch am meisten legitimierte Organ unseres Staates bilden. Man hatte ja während der zurückliegenden Monate, aber eigentlich auch schon lange vor Corona, immer wieder mal den Eindruck, dass die Kanzlerin und ihre Minister das oberste staatsleitende Organ in diesem Land sind. Somit kann ich immer wieder nur daran erinnern, dass das nicht der Fall ist. Diese Aufgabe kommt eben dem Bundestag zu.

Sie haben früher schon des Öfteren auf die Exekutivlastigkeit dieses Landes verwiesen. Hat sich Ihr Eindruck während der Corona-Pandemie noch einmal verstärkt?

Ja, es darf sich nicht mehr wiederholen, dass ein in der Verfassung gar nicht vorgesehenes Gremium einer Schaltkonferenz zwischen den Ministerpräsidenten und dem Bundeskanzleramt die wesentlichen Entscheidungen trifft. Ein derartiges Vorgehen konnte man vielleicht am Beginn der Krise noch akzeptieren. Aber im Fortgang der Ereignisse hätte das Parlament wieder das Heft des Handelns in die Hand nehmen müssen.

Wurde in der Krise somit nur nachvollzogen, was zuvor schon als Gefahr im Raum stand?

Ich beklage die Exekutivlastigkeit in der Tat schon seit Jahren. Wir haben in Deutschland einen zu starken Fokus auf die Regierung. Dabei ist die Idee unserer parlamentarischen Demokratie doch eigentlich, dass das Parlament über die höchste Legitimation verfügt und so gesehen auch das höchste staatsleitende Organ ist – und nicht, wie in der Öffentlichkeit teilweise vermittelt, die Kanzlerin. Ich habe mich immer schon gewundert, wenn es in den Medien beispielsweise hieß, die Bundesregierung habe ein Gesetz verabschiedet, dem das Parlament aber noch zustimmen müsse. Die Regierung beschließt kein Gesetz, sie beschließt allenfalls ein Gesetzesentwurf. Beraten und beschlossen wird ein Gesetz durch das Parlament.

Was ist der eigentliche Grund für diesen Prozess hin zur Zuschauerdemokratie, den Sie in vielen Publikationen als gefährliche Entparlamentarisierung beschrieben haben?