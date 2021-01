Zum ersten Mal seit Ende Oktober 2020 ist die deutschlandweit gemessene Sieben-Tage-Inzidenz unter dem Wert 100. So vermeldete es das Robert-Koch-Institut (RKI) diesen Morgen.

Innerhalb der letzten Woche wurden in ganz Deutschland pro 100.000 Einwohnern den Gesundheitsämtern 98 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus übermittelt. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen hat sich damit seit dem Höchststand vor Weihnachten circa halbiert. Am 22. Dezember lag der vom RKI errechnete Inzidenzwert bei 197,6.

Zielinzidenz 50

Der derzeit ausgegebene Zielwert liegt bei 50. Dafür müsste sich die Inzidenz deutschlandweit noch einmal halbieren. Das Ziel von 50 rührt daher, dass grob davon ausgegangen wird, dass die jeweiligen Gesundheitsämter nur bis zu einer Inzidenz von 50 noch wirksam Kontakte von Infizierten nachverfolgen können und so die weitere Ausbreitung des Virus eindämmen können. Lockerungen wegen des sinkenden Inzidenzwertes sind damit vorerst nicht wahrscheinlich.

Die letzte Ministerpräsidentenkonferenz zwischen Angela Merkel und den Regierungschefs der Bundesländer fand am 19. Januar statt. Bei dieser wurde beschlossen, dass die bisherigen Maßnahmen, etwa die Schließung von Schulen und Geschäften, mindestens bis Mitte Februar verlängert werden. Eventuelle Änderungen an der bundesweiten Corona-Strategie wird man dann kurzfristig auch anhand der Sieben-Tage-Inzidenz festlegen.

Hotspots deutlich darüber

Einzelne Landkreise haben jedoch weiterhin deutlich höhere Inzidenzwerte. Nach dem Corona-Dashboard des RKI ist das Infektionsgeschehen innerhalb der letzten sieben Tage im Landkreis Schmalkalden-Meiningen am höchsten. Auf 100.000 Einwohner gerechnet kam es hier zu 329 neuen Ansteckungen mit dem Corona-Virus.

Corona in absoluten Zahlen

Das RKI trägt die von den einzelnen Gesundheitsämtern gemeldeten Infektionszahlen täglich zusammen. In absoluten Zahlen wurden dem RKI binnen eines Tages 17.553 Neuinfektionen von den Gesundheitsämtern gemeldet. Außerdem wurden über 900 weitere Todesfälle innerhalb der letzten 24 Stunden im Zusammenhang mit Covid-19 verzeichnet.

Die gemeldeten Todesfälle an einem Tag erreichten ihren bisherigen Höchststand von 1.244 am 14. Januar. Bei den täglichen Neuinfektionen war der Höchststand am 18. Dezember erreicht. An diesem Tag wurden dem RKI 33.777 Neuinfektionen gemeldet. Darunter sind jedoch 3.500 Nachmeldungen enthalten.

Bisherige Corona-Bilanz

Seit Beginn der Corona-Pandemie zählt das RKI 2.178.828 nachgewiesene Infektionen mit Covid-19. Aufgrund unentdeckter Ansteckungen dürfte die Zahl der tatsächlichen Infektionen jedoch deutlich höher liegen. Insgesamt wurden bisher 54.913 Todesfälle an oder mit Sars-Cov-2 gemeldet.

Der deutschlandweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut dem aktuellen Lagebericht des RKI vom Mittwochabend bei 0,87. Diese Zahl bedeutet, dass rechnerisch 100 Infizierte 87 weitere Meschen mit dem Virus anstecken. Liegt der Wert langfristig unter 1, nimmt das Infektionsgeschehen ab.

Mit Material von dpa.