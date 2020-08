Berlin verbietet die für das Wochenende geplanten Demos gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen. Ein größeres Geschenk an die Radikalinskis unter den Demonstranten ist schwer vorstellbar, schreibt Moritz Gathmann.

Ein Teilnehmer einer Demo der "Querdenker" in wirbt im August in Stuttgart für die Großdemo in Berlin / dpa