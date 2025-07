In deutschen Medien wurde erstmals Anfang des Jahres 2020 über eine in China ausgebrochene Lungenkrankheit berichtet. Der erste Fall einer Corona-Infektion hierzulande wurde dann am 27. Januar 2020 in Bayern offiziell bestätigt. Es war der Anfang einer politischen Irrfahrt, die sich über mehrere Jahre erstreckte. Sich klammernd an den Begriff der „Solidarität“ – was damals schon irrsinnig war, weil sich Solidarität nicht einfordern lässt –, ließ sich nahezu parteiübergreifend erst kollektive Angst und Überforderung beobachten, dann ein großer Übereifer, politisch ordentlich durchzugreifen.

Letzteres mündete auch in absurden Maßnahmen – erinnern Sie sich noch an die Parkbank, auf die man sich nicht setzen durfte? – und in einer öffentlichen Hetzjagd auf alle, die sich nicht impfen lassen wollten – vom Fußballprofi Joshua Kimmich bis zu jenen friedlichen Corona-Spaziergängern, die nur von ihrem verfassungsgemäßen Recht Gebrauch machen wollten, öffentlich Kritik an der Corona-Politik erst der Merkel-, dann der Scholz-Regierung zu äußern.