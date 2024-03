Janosch Dahmen etwa, gesundheitspolitischer Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen, raunte jüngst das Folgende: „Wir wollen uns vor der Einflussnahme ausländischer Nachrichtendienste schützen.“ Ein gewiss gutes, ein wichtiges Vorhaben, das der 42-jährige Arzt und Notfallmediziner da am vergangen Montag auf dem Kurznachrichtendienst X bekannt gab. Schließlich kennt sich Dahmen mit derlei „Einflussnahmen ausländischer Nachrichtendienste“ ganz gut aus. So gestand er etwa jüngst dem Berliner Tagesspiegel, dass er 2020 den im Februar verstorbenen Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ärztlich versorgt habe, als der damals mit einer akuten Nowitschok-Vergiftung am Berliner Flughafen Tegel eintraf. Nawalnys Tod, so der einstige Unfallchirurg noch am Abend der schockierenden Nachricht vom 16. Februar 2024, dürfe nicht ohne Reaktion bleiben.