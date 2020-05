Herr Hohmann, Sie haben sich im März mit Covid-19 infiziert und auf der Intensivstation tagelang gegen den Tod gekämpft. Wie fühlt es sich an, wenn man keine Luft mehr bekommt?

Es ist so, als ob Sie gerade einen Marathon gelaufen haben und hinter der Ziellinie einen Strohhalm bekommen, durch den Sie atmen sollen. So etwas geht eigentlich nicht. Ich hab 24 Stunden am Tag gehustet, gehustet, gehustet – und versucht, dabei zu atmen.