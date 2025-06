Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Ein Praktikum im Bundestag hat die studierte Ökonomin einst in die Politik gebracht. Sie habe einen eigenen Twitter-Account installieren müssen, um für ihren Chef Reichweite zu erzeugen, erzählt Clara von Nathusius. Inzwischen gehört die 29-jährige zu den interessantesten politischen Influencern auf X, Ticktock und Instagram. Bei der Jungen Union ist sie Schatzmeisterin und macht im Berliner Regierungsviertel von sich reden.

Bekannt wurde Nathusius 2002 mit der Gründung von „Fridays for Israel“. Das hat ihr auch heftigen Gegenwind eingebracht. Im Cicero-Podcast spricht sie über die Gründe für ihr Engagement. Sie wünscht sich, dass mehr junge Leute für „Ideale in die Politik” gehen und weil sie was verändern möchten.

Volker Resing (li.) und Clara von Nathusius in der Cicero-Redaktion / J. Marguier

Das Gespräch wurde am 3. Juni 2025 aufgezeichnet.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.



