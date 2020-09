Eine Bar in Neukölln. Auf dem Podium sitzt ein Mittdreißiger im Hoodie und beantwortet die Fragen von Journalisten. Ernst, reflektiert – und schonungslos offen. Fotografieren darf man ihn nicht, und auch sein richtiger Name bleibt sein Geheimnis. Er ist mehrfach vorbestraft wegen Drogenhandel, schwerer Körperverletzung und schwerem Diebstahl, aber das war in seinem früheren Leben. Mit 23 stieg Khalil O., der Spross einer der bekanntesten arabischen Clans in Berlin, aus der Szene aus. Er holte sein Abitur nach und studierte Sozialarbeit. Heute arbeitet er als Anti-Gewalt-Trainer für straffällig gewordene Jugendliche. Jetzt ist seine Geschichte erschienen: „Auf der Straße gilt unser Gesetz.“ Christine Kensche, Nahost-Korrespondentin der „Welt“, hat sie mit ihm zusammen aufgeschrieben.

Herr O., bei Clans denken die meisten Deutschen an Drogenhandel, Gewalt, teure Autos, dicke Goldketten und die Gangsterserie „Four Blocks“. Woran denken Sie?

Ich denke eher an Chancen und Möglichkeiten der gegenseitigen Unterstützung.

Sie meinen das Sprichwort: „Blut ist dicker als Wasser?“

Ja, aber im positiven Sinne. Ich hatte in meiner Familie auch ein, zwei Leute, die haben studiert. Das waren zwar keine Vorbilder. Aber man wusste: Okay, es geht auch irgendwie anders. Zu meinem Clan zu gehören, kann Fluch sein. Es kann aber auch Segen sein.

Aber Ihr Buch liest sich eher so, als sei der Clan ein Gefängnis gewesen. Sie waren Regeln und Ritualen unterworfen, die ihre Familie aus ihrem türkischen Ursprungsdorf mitgebracht hat. Freiheit blieb da kaum. Sogar bei der Partnerwahl redet die Familie mit.

Na ja, wenn du in Gaza aufwächst, ist Gaza für dich nicht unbedingt ein Gefängnis. Das sagen Leute, die von außen darauf gucken. Selber reflektierst du das nicht so in diesem Moment. Du lebst in diesem System und merkst erst später, dass du so bevormundet wurdest. Es ist ja auch sehr viel Liebe innerhalb dieser Familie.

Wenn man Ihr Buch liest, spürt man davon eher wenig. Sie beschreiben die Härte, mit der Sie erzogen wurden. Ihr Vater hat Sie und Ihre Brüder regelmäßig mit dem Stock verprügelt.

Ja, das stimmt. Wir haben uns nach jedem Elternabend zwei, drei Hosen und einige Pullover übereinander angezogen, weil wir wussten, dass wir Schläge kriegen. Aber die Erziehung hat bei uns eben anders stattgefunden. Die anderen Kinder in der Schule kriegten Stubenarrest, wir Schläge. Das war bei uns eine andere Normalität. Wir haben uns darauf vorbereitet.

Sie beschreiben Ihren Vater als einen Mann, der für sein Geld auf dem Bau schwer gearbeitet hat und nach der Scheidung von Ihrer Mutter alleine für die Kinder gesorgt hat. Er wollte verhindern, dass Sie auf die schiefe Bahn geraten. Er hat genau das Gegenteil damit erreicht.

Diese Härte hat nach der Scheidung nachgelassen. Er musste uns ja auch die Mutter ersetzen. Er hat sich ohnmächtig gefühlt. Er hat uns versorgt, aber mehr auch nicht. Natürlich wollte er nie, dass wir so werden. Aber er hat immer an uns geglaubt. Und einige Kinder haben es geschafft, und andere machen immer noch dummes Zeug.

