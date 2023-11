So erreichen Sie Mathias Brodkorb:

Mathias Brodkorb war Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern und gehört der SPD an.

Was die große Politik wert ist, zeigt sich letztlich im Kleinen. Der 60-jährige Ingenieur Heiko Böhringer aus Ludwigslust programmiert eigentlich Software für Maurer-Roboter. Aber in seiner Freizeit kämpft er gegen die „Verspargelung“ des Nordostens der Republik mit Windrädern. Er sitzt mit dem besten Stimmergebnis aller Kandidaten in der Stadtvertretung seiner Heimatstadt, im Kreistag und im Vorstand des Regionalen Planungsverbands. Der ist auch zuständig für die Ausweisung von Eignungsgebieten für Windkraftanlagen.

Das Dilemma bringt Böhringer ziemlich schnell auf den Punkt. Schon heute stehen regelmäßig Windräder still, weil der Strom nicht abtransportiert werden kann. Der Netzausbau hinkt dem Zubau von Kapazitäten hoffnungslos hinterher. Immer wenn die Windräder zwangsweise stillstehen, sind für die Investoren Entschädigungszahlungen fällig. Die Kosten hierfür werden über höhere Strompreise auf den Verbraucher umgelegt – ebenso die Aufwände für den Anschluss zusätzlicher Windräder an das regionale Stromnetz. Die Bürger zahlen also immer mehr Geld dafür, dass sich die Windräder gerade nicht drehen. Nach Angaben der Bundesnetzagentur wurden für das sogenannte „Einspeisemanagement“ allein im Jahr 2021 mehr als 800 Millionen Euro fällig – mit steigender Tendenz.