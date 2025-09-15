Ferdinand Knauß und Ben Krischke
Ferdinand Knauß und Ben Krischke
Ferdinand Knauß im Gespräch mit Ben Krischke Cicero Podcast Politik Spezial: „In NRW ist Migration das Thema Nummer Eins“

Aus den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen ist die CDU als stärkste Kraft hervorgegangen. Vom Rechtsruck, der sich in den Wahlergebnissen für die AfD zeigt, konnte sie aber nicht profitieren. Ferdinand Knauß und Ben Krischke mit einer Wahlanalyse.

VON BEN KRISCHKE am 16. September 2025 3 min

Ben Krischke

Autoreninfo

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

So erreichen Sie Ben Krischke:

Zur Artikelübersicht

Bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen hat die CDU in den Stadträten und Kreistagen laut vorläufigem Landesergebnis 33,3 Prozent der Stimmen erreicht. Die SPD kam im bevölkerungsreichsten Bundesland auf 22,1 Prozent, die AfD auf 14,5 Prozent, wie die Landeswahlleiterin mitteilte. Die Grünen erreichten 13,5 Prozent, die Linke holte 5,6 Prozent und die FDP 3,7 Prozent. 

Was sagt dieses Wahlergebnis über die Stimmung in Nordrhein-Westfalen aus? Was waren die dominierenden Themen? Und lässt sich angesichts dieses Ergebnisses überhaupt von einem „Rechtsruck“ sprechen? Denn immerhin blieb die AfD bei den Kommunalwahlen in NRW deutlich unter den aktuellen bundesdeutschen Umfragewerten der Partei. 

Wundern über Bärbel Bas

Cicero-Redakteur Ferdinand Knauß lebt und arbeitet in Düsseldorf, ist unter anderem also auch zuständig für die politische Großwetterlage zwischen Bonn und Bielefeld. Im Cicero Podcast Politik mit Cicero-Redakteur Ben Krischke erläutert Knauß die Problemlagen im bevölkerungsreichsten Bundesland der Republik. 

Zwei Themen, so Knauß, seien bei dieser Wahl entscheidend gewesen: die Migrationspolitik und die Verkehrspolitik. Er diagnostiziert einen „Rechtsruck“ – und wundert sich über SPD-Politikerin Bärbel Bas, für die es mittlerweile offenbar schon ein Erfolg ist, wenn die Sozialdemokraten bei einer Wahl kein komplettes Desaster erleben. Aber auch die CDU, so Knauß, könne nicht zufrieden sein mit ihrem Ergebnis. Wahlsieg hin oder her. 

Ferdinand Knauß und Ben Krischke
Ferdinand Knauß (li.) und Ben Krischke

 

 

Das Gespräch wurde am 15. September 2025 aufgezeichnet. 

