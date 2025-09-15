Erhalten Sie täglich exklusive Analysen und Hintergrundberichte aus der Cicero Redaktion per E-Mail.

Bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen hat die CDU in den Stadträten und Kreistagen laut vorläufigem Landesergebnis 33,3 Prozent der Stimmen erreicht. Die SPD kam im bevölkerungsreichsten Bundesland auf 22,1 Prozent, die AfD auf 14,5 Prozent, wie die Landeswahlleiterin mitteilte. Die Grünen erreichten 13,5 Prozent, die Linke holte 5,6 Prozent und die FDP 3,7 Prozent.

Was sagt dieses Wahlergebnis über die Stimmung in Nordrhein-Westfalen aus? Was waren die dominierenden Themen? Und lässt sich angesichts dieses Ergebnisses überhaupt von einem „Rechtsruck“ sprechen? Denn immerhin blieb die AfD bei den Kommunalwahlen in NRW deutlich unter den aktuellen bundesdeutschen Umfragewerten der Partei.

Wundern über Bärbel Bas

Cicero-Redakteur Ferdinand Knauß lebt und arbeitet in Düsseldorf, ist unter anderem also auch zuständig für die politische Großwetterlage zwischen Bonn und Bielefeld. Im Cicero Podcast Politik mit Cicero-Redakteur Ben Krischke erläutert Knauß die Problemlagen im bevölkerungsreichsten Bundesland der Republik.

Zwei Themen, so Knauß, seien bei dieser Wahl entscheidend gewesen: die Migrationspolitik und die Verkehrspolitik. Er diagnostiziert einen „Rechtsruck“ – und wundert sich über SPD-Politikerin Bärbel Bas, für die es mittlerweile offenbar schon ein Erfolg ist, wenn die Sozialdemokraten bei einer Wahl kein komplettes Desaster erleben. Aber auch die CDU, so Knauß, könne nicht zufrieden sein mit ihrem Ergebnis. Wahlsieg hin oder her.

Ferdinand Knauß (li.) und Ben Krischke

Das Gespräch wurde am 15. September 2025 aufgezeichnet.

Das Gespräch wurde am 15. September 2025 aufgezeichnet.



